Disciplinárny senát zamietol odvolanie predsedníčky Najvyššieho súdu

Na kombosnímke vľavo Štefan Harabin a predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová (vpravo). Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. februára (TASR) – Predsedníčka Najvyššieho súdu (NS) Daniela Švecová neuspela so svojím odvolaním vo veci jej prvého disciplinárneho návrhu na sudcu Štefana Harabina. Odvolací disciplinárny senát dnes jej odvolanie zamietol. Konanie sa vráti na prvý stupeň, Harabin v ňom už nemôže byť potrestaný.Päťčlenný senát pod vedením nitrianskeho sudcu Stanislava Libanta sa stotožnil s názorom prvostupňového senátu, že Švecová podala disciplinárny návrh oneskorene. Konanie však nezastavil, pretože sám Harabin trvá na jeho pokračovaní, aby mohol očistiť svoje meno.uviedol Libant. Švecová žiadala preložiť sudcu za závažné disciplinárne previnenie na nižší súd. To už Harabinovi v tomto konaní nehrozí.V svojom prvom návrhu predsedníčka NS namieta prekročenie právomocí Harabinovho dovolacieho senátu, ktorý zrušil 23. februára 2015 rozsudok nad sexuálnym delikventom Milanom M. Na podanie návrhu mala lehotu šesť mesiacov, tá podľa názoru disciplinárneho senátu uplynula 23. augusta 2015.Švecová však návrh podala až 1. októbra 2015. Dnes vysvetlila, že sa o spornom rozsudku dozvedela až v máji 2015, a to z médií. Podľa jej právneho zástupcu Mareka Benedika sa lehota mala rátať od 8. apríla 2015, keď bol rozsudok písomne vyhotovený. V tom prípade by ju šéfka NS stihla.Štefan Harabin po vynesení verdiktu vyzval pred médiami Švecovú, aby sa vzdala funkcie. V prípade, že tak neurobí, by ju mala podľa neho Súdna rada SR navrhnúť prezidentovi Andrejovi Kiskovi na odvolanie z titulu dosiahnutia dôchodkového veku. Dôvodom má byť, žeozrejmil. Od konania na prvom stupni Harabin očakáva oslobodenie, pretože je stíhaný za právny názor, čo považuje neprípustné.Švecová dnes pred odvolacím senátom zdôraznila, že rozhodnutím Harabinovho dovolacieho senátu boli porušené právne predpisy a dostal sa na slobodu. Členov senátu sa opýtala, či si zoberú na zodpovednosť, že v prípade oslobodenia Harabina budú môcť byť dovolaním úspešne napadnuté aj ďalšie rozsudky sudcu Milana Vargu. Harabinov obhajca Viliam Dohňanský to označil za vyhrážku.Dovolací senát NS pod vedením Harabina zrušil rozsudok nad Milanom M. Odôvodnil to tým, že prípad riešil sudca Milan Varga, v minulosti odsúdený v Čechách za jazdu pod vplyvom alkoholu. Považoval ho preto za nezákonného sudcu. Vargu odsúdili v Čechách v roku 2011. Na Slovensku vtedy ešte nebola jazda pod vplyvom alkoholu trestným činom.vysvetlila Švecová, prečo žiada potrestať Harabina a ďalších členov senátu. Odmietla jeho kritiku, že podľahla tlaku ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD).vysvetlila.Voči Štefanovi Harabinovi podala predsedníčka NS aj ďalšie štyri disciplinárne návrhy, okrem iného požaduje pre neho opäť preradenie na súd nižšieho stupňa a aj najprísnejší trest – odvolanie zo sudcovskej funkcie. Po dva jej disciplinárne návrhy smerujú aj voči ďalším dvom členom dovolacieho senátu Viliamovi Dohňanskému a Gabriele Šimonovej.