Diskusia s kandidátmi na šéfa Banskobystrického kraja bude v októbri

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Verejná diskusia s kandidátmi na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), otvorí v utorok 3. októbra o 19.00 h októbrový program pre dospelých v Bábkovom divadle na Rázcestí (BDnR) v Banskej Bystrici.Ako TASR informovala dramaturgička divadla Monika Tatarková, diskusiu, ktorá sa uskutoční presne mesiac pred krajskými voľbami, budú viesť Jakub Filo z denníka Sme a Michal Piško z Transparency International Slovensko.Ďalší program v mesiaci sa už bude niesť v duchu tradičného i menej tradičného divadla. V stredu 4. októbra to bude už stabilné predstavenie BDnR T.V. Recepty o živote Terézie a Jána Vansu z Fortničky.V utorok 10. októbra sa v divadle uskutoční predstavenie Babie leto, ktoré pozostáva z obrazov zo života a veku ženského podľa Boženy Nemcovej a súčasnosti. V stredu 11. októbra to bude cesta s jazykom, so slovenčinou i k sebe samým, v predstavení Náukobeh slovenčini.Tragikomický pohľad do kuchyne rodinných a partnerských vzťahov, (de)formovaných silou mediálneho vplyvu a každodenných rituálov, uvedie BDnR pod názvom Reality snow v utorok 17. októbra. V hlavnej úlohe sa predstaví herečka Jana Oľhová.O deň neskôr, v stredu 18. októbra, bude v BDnR "divadelný kvíz pre všetkých Európanov a Európanky". Kvíz uvádza divadlo pri príležitosti novej premiéry pre dospelých, ktorá sa pod názvom Európa v korešpondencii a v réžii Mariána Pecka uskutoční 17. novembra.Adaptácia poviedky Ireny Brežnej List čiernemu synovi, o prekonávaní strachu z cudzoty, bude na doskách divadla v utorok, 24. októbra. Inscenácia vznikla v spolupráci so štúdiom T.W.I.G.A. V rokoch 2015/2016 bola inscenácia súčasťou projektu Stop extrémizmu !Posledným predstavením pre dospelých bude 25. októbra Neplač, Anna - Príbeh ženy, napísanej podľa Muža od autora Juliusa Meinholma.