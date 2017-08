Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 21. augusta (TASR) - Diskusie o zákaze spaľovacích motorov zneisťujú rakúskych motoristov. Prieskum verejnej mienky, ktorý pre autoklub ÖAMTC vykonala spoločnosť Integral, ukázal, že 27 % respondentov sa cíti neisto. Dôvodom je nielen nedôvera voči automobilkám, ale aj obavy o životné prostredie, obavy zo zákazov vjazdu a straty hodnoty ich vozidla.Štvrtina z celkovo 800 respondentov by si už nekúpila dieselové vozidlo pre súčasné diskusie, ďalších 37 % odmieta diesel z iných dôvodov. Približne tretina opýtaných (30 %) považuje súčasnú intenzitu debát za opodstatnenú, tento názor zastáva len necelá štvrtina majiteľov dieselových áut. Diskusie nezaujímajú len 10 % majiteľov dieselov, resp. 8 % všetkých respondentov.Rakúski motoristi najviac odmietajú zákaz vjazdu v mestách, namiesto toho uprednostňujú optimálne nastavenie semaforov. Na druhom mieste v riešeniach je aktualizácia softvéru na náklady automobiliek a na treťom šrotovné.ÖAMTC chcel poznať aj názor motoristov na úplný zákaz spaľovacích motorov. Dve tretiny považujú úplný zákaz od roka 2030 za nereálny, no 22 % si to dokáže predstaviť. "Neskôr" je zákaz reálny pre dve tretiny opýtaných. Tri štvrtiny si myslia, že politici by mali predpísať limitné hodnoty emisií a nezakazovať určité typy pohonu.Neprekvapil fakt, že 58 % motoristov chce využívať svoje auto tak dlho, ako bude schopné jazdiť, a následne ho smieť predať. Na druhej strane sa dve tretiny respondentov obávajú, že predajná hodnota ich vozidiel pre súčasné diskusie klesá.