Diskusiu o výstavbe protipovodňových opatrení mesto odvysiela naživo

Na stromoch pri rieke Hron v centre Banskej Bystrice sa objavili oznamy súvisiace s plánovanou výstavbou protipovodňových opatrení. Banská Bystrica, 8. júna 2018. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 20. júna (TASR) – Po minulotýždňovej búrlivej diskusii a dezinformáciách šírených k vybudovaniu protipovodňových opatrení v Banskej Bystrici navrhol primátor Ján Nosko na stretnutí s iniciatívou Za Hron bez betónu odbornú diskusiu vysielanú naživo. Tá sa uskutoční 22. júna o 13.00 h a všetci záujemcovia si ju môžu pozrieť online prostredníctvom facebookového profilu Mesto Banská Bystrica. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že odborná verejnosť, kapacity v oblasti vodohospodárskych stavieb a aktivisti by v nej mali priniesť odpovede na doteraz nevyjasnené otázky.Nespokojnosť s procesom prípravy budovania protipovodňových opatrení v meste pod Urpínom vyjadrili 15. júna aktivisti podporujúci skupinu Za Hron bez betónu a Komunitnú nadáciu Zdravé mesto. Niekoľko desiatok ľudí vytvorilo živú reťaz, ktorou chceli povedať, že všade vo vyspelom svete sa pri podobných verejnoprospešných stavbách zapája do procesu prípravy i verejnosť a také opatrenia sa majú riešiť s dôrazom na životné prostredie, dopad na klímu, kolobeh vody v krajine i estetiku mesta. Nepáči sa im, že rieka Hron má byť obohnaná múrom.Hovorca štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Pavel Machava v tejto súvislosti konštatoval, že Banská Bystrica je posledným krajským mestom, ktoré nemá ochranu pred tzv. storočnou vodou. Opatrenia majú byť realizované na celom úseku rieky Hron v intraviláne mesta v dĺžke viac ako sedem kilometrov.vysvetlil Machava. Na ne majú byť osadené mobilné hradenia výlučne v prípade hroziacej povodne na Hrone.Podľa SVP výrub stromov sa uskutoční len tam, kde to bude nevyhnutné a za tieto stromy podnik zrealizuje náhradnú výsadbu. S výstavbou protipovodňovej ochrany sa má začať do konca tohto roka.