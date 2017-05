Dispečeri letovej prevádzky v Rumunsku vstúpia v utorok do štrajku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 25. mája (TASR) - Dispečeri letovej prevádzky v Rumunsku vstúpia v utorok 30. mája o 9.00 h do protestného štrajku, ktorý môže byť podľa ich odborovej organizácie ATSR časovo neobmedzený. V rumunskom vzdušnom priestore tak s určitosťou dôjde k narušeniu obvyklej leteckej dopravy. S chaotickými pomermi možno rátať aj na tamojších letiskách.Podľa slov odborového predáka Gabriela Tudoracheho by sa od utorka mala odbavovať iba tretina plánovaných letov, pasažieri by sa mali pripraviť na zrušenie a omeškanie liniek.Prvý varovný štrajk rumunských dispečerov letovej prevádzky sa uskutočnil pred dvoma týždňami a zúčastnilo sa na ňom podľa ATSR kompletné osadenstvo všetkých 16 riadiacich veží krajiny, teda 1500 dispečerov letovej prevádzky. Protestná akcia trvala dve hodiny, čo sa taktiež prejavilo na leteckej doprave z a do západnej a strednej Európy.Dôvodom pretrvávajúcej nespokojnosti dispečerov je stále absentujúca kolektívna dohoda so zamestnávateľom, aj keď sa už o nej rokuje od februára. Odbory predložili zoznam viac ako 50 podmienok vrátane zvýšenia miezd a početného zvýšenia pracovníkov pozemného personálu. Odboroví predáci pre médiá zdôraznili, že napriek snahe dosiahnuť konsenzus narazili tak u zamestnávateľa, ako aj na ministerstve dopravy na neporozumenie, takže protestnej akcii sa nedalo zabrániť.Vďaka priemernému mesačnému brutto príjmu vo výške asi 21.000 lei (v prepočte 4614 eur) sú dispečeri letovej prevádzky jednou z najlepšie platených vrstiev rumunskej populácie.