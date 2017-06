Dispečing Misie 06 prijal objednávky za takmer 13 tisíc eur

Dispečing Misie 06 so Sajfom na telefóne prijal objednávky za takmer 13 tisíc eur Foto: Milan Krupčík Foto: Milan Krupčík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (OTS) - Rekordných 12.788,- EUR sa podarilo vyzbierať v rámci šiesteho ročníka projektu MISIA – Osobnosti kuriérmi.“ konštatoval, ambasador Misie.,“ dodal. Medzi prijímateľmi pomoci patria deti zväčša s diagnózou detskej mozgovej obrny (DMO), Westovým syndrómom, cystickou fibrózou a ťažkou formou krátkozrakosti.Od rána sa terasa bratislavského hotela Devín, ktorá bola tento rok štartom i cieľom Misie 06, zapĺňala špeciálnymi cyklokuriérmi z radov slovenských osobností. K tímu hercov, spevákov, moderátorov sa pripojili aj olympionici. Matej Beňuš, Zuzana Rehák Štefečeková spolu s našou reprezentantkou v športovej streľbe zdravotne znevýhodnených. „,“ bilancovala kuriérsku trasu Veronika. K „prezidentským“ kuriérom patrili aj Zuzka Vačková, Katka Jesenská, Matej Beňuš, Marcel Forgáč a Nikita Slovák.Dispečing Misie 06 odovzdával objednávky päťdesiatke kuriérov až do 17-tej. Okrem Martina Šmahela a Roba Jakaba, ktorí sa celý deň nezastavili, rovnako rázne šliapali do pedálov Lucia Hablovičová, Karin Hajdu, Peter Bažík, Vladimír Grežo, speváčky Andrea Zimányová a Lucia Lužinská, takisto aj Danica Jurčová s Evou Sakálovou, ktoré nie sú v Misii žiadnymi nováčikmi. Do cyklistického sa ochotne obliekol aj Majo Labuda. Sajfa, ktorý po minulé roky aktívne jazdil, tentoraz zasadol, paradoxne vďaka úrazu na bicykli, na dispečing Misie.Kuriéri Misie každý rok presne vedia, pre koho potia tričká a takisto aj ľudia, čo si ich zavolajú majú možnosť zoznámiť sa s osudmi detí. Zavolať si ich mohli ako súkromné osoby, tak aj firmy, inštitúcie. „“ povedal šéfkuchár. Minimálny príspevok, za ktorý kuriéri odovzdali certifikát Misie z dielne výtvarníka Petra Stankoviča, bol 10,- EUR, v prípade žiadosti o konkrétneho kuriéra 50,- EUR.Projekt prvýkrát v Prahe realizoval režisér Peter Forman, ktorý sa inšpiroval filmom Vratné lahve. Na Slovensku Misiu realizoval jeho slovenský kolega Nikita Slovák už šiestykrát.