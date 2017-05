Distribútor slovenskej Májky sa bráni proti žalobe Hamé

Ilustračná snímka. Foto: teraz.sk/Hame Foto: teraz.sk/Hame

Praha 31. mája (TASR) - Spoločnosť CBA Nuget, ktorá do Česka dováža mäsové výrobky značiek Májka, Pali a Morca Della od slovenského výrobcu Tatrakon, podala odvolanie proti predbežnému opatreniu vydanému Mestským súdom v Prahe. Súd vydal opatrenie na základe žaloby českej firmy Hamé, podľa ktorej sa do Česka nesmú dovážať produkty označené jej ochrannými známkami.Podľa CBA Nuget je vydané opatrenie nezmyselné, pretože medzi Hamé a firmou Tatrakon existuje písomná dohoda, podľa ktorej Hamé nebude brániť takto výrobky označovať a predávať.povedal Roman Mazák zo spoločnosti CBA Nuget. Podľa firmy navyše obaly výrobkov Tatrakon obsahujú niekoľko prvkov, ktoré ich odlišujú od produktov Hamé.Česká potravinárska firma to ale vidí presne naopak. Podľa nej zmluvu porušil Tatrakon, pretože táto firma, ani jej distribútori nemôžu tieto výrobky dovážať do Česka.uviedol hovorca Hamé Petr Kopáček.Česká colná správa zhabala v marci na podnet firmy Hamé viac ako 73.000 výrobkov spoločnosti Tatrakon označených ako Májka, Morca Della alebo Pali. Po predložení licenčných zmlúv síce tovar pustili do obehu, následne vydané predbežné súdne opatrenie však firme znemožnilo s tovarom ďalej nakladať. Výsledkom sú podľa CBA Nuget niekoľkomiliónové škody, ktoré chce v prípade výhry súdneho sporu od Hamé vymáhať.Firma Tatrakon sprivatizovala slovenskú časť výroby bývalého štátneho podniku Frucona a v minulosti sa s Hamé dohodla, že môže vyrábať a predávať výrobky Májka, Morca Della a Pali na Slovensku.dodal hovorca Hamé.