Diváci Febiofestu chcú v Klubovom Jukeboxe najviac vidieť R. Müllera

Bratislava 18. januára (TASR) - Piaty rok je súčasťou Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest sekcia Klubový Jukebox. Popularite sa teší preto, že si v nej úlohu filmových kurátorov môžu vyskúšať samotní diváci, ktorí hlasujú za svojho favorita. "TASR informovala PR manažérka Zuzana Kizáková.Tento rok si diváci mohli vybrať z desiatky kultových klubových filmov posledných rokov a päť snímok, ktoré mali najviac hlasov, postúpilo do oficiálneho programu 24. ročníka MFFK Febiofest. S druhým najvyšším počtom hlasov postúpil do Klubového Jukeboxu film Mustang režisérky Deniz Gamze Ergüven, ktorý v minulom roku očaril svet artového filmu. Príbeh piatich sestier spojených túžbou po slobode a snahou rozbiť okovy konzervatívnej tureckej spoločnosti, sa stal Európskym objavom roka, získal nominácie na Oscara i Zlatý glóbus, ako aj cenu z Cannes. V obľúbenej sekcii si diváci budú môcť "hodiť mincu" aj na ďalšie klubové hity - komediálny film z prostredia najvyšších cirkevných kruhov - Máme pápeža, ktorý v roku 2011 získal Zlatý glóbus pre najlepší film, animovanú rozprávku zo sveta keltských mýtov Pieseň mora i americký film Toto je náš svet s Viggom Mortensenom v hlavnej úlohe otca, ktorý oddane vychováva v srdci divokej prírody svojich šesť detí.Tohtoročný Febiofest prinesie 140 filmov v desiatich sekciách, uskutoční sa v Bratislave od 2. do 8. marca a do 7. apríla bude putovať po desiatich slovenských mestách. Očakávať ho môžu diváci v Košiciach, Prešove, Martine, Banskej Bystrici, Leviciach, Trnave, Trenčíne, Prievidzi, Kežmarku a po prvý raz aj v Poprade.Hlavným organizátorom MFFK Febiofest je Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).