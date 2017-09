Diváci v Austrálii majú kontakt s českým a slovenským filmom

Na screenshote z Youtube scénka z filmu Obchod na korze. Foto: Screenshot Youtube Na screenshote z Youtube scénka z filmu Obchod na korze. Foto: Screenshot Youtube

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - V piatok 15. septembra sa v austrálskom Melbourne začne 5. ročník Českého a slovenského filmového festivalu. Prehliadka v tamojšom Australian Centre for the Moving Image (ACMI) potrvá do 23. septembra a bude pokračovať v októbri v mestách Canberra (11. - 14. 10.) a Perth (18. - 21. 10.). Divákov v Sydney poteší ponuka českých a slovenských filmov hneď dvakrát - v októbri (27. a 28. 10.) a na budúci rok v marci. V júli sa v rámci Queensland Film Festivalu hrali v Brisbane štyri filmy Juraja Herza. Organizátori prehliadky konštatujú, že austrálske publikum má veľký záujem o európske filmy."Piaty ročník festivalu prináša možnosť malej bilancie: teší nás, že sa za tú dobu stal z menšej akcie v Melbourne vyhľadávaný festival v štyroch hlavných austrálskych mestách. A že to nie je len prehliadka pre pár slovenských, českých starousadlíkov, ale výnimočná udalosť aj pre Austrálčanov, ktorí sa na festival vracajú," uviedla producentka za slovenskú stranu Silvia Panáková zo spoločnosti Arina Film production.Zatiaľ je potvrdených desať celovečerných a štyri krátke, koprodukčné slovenské filmy. Ide najmä o nové tituly, archívne sú zastúpené československým filmom Obchod na korze (1965). Prehliadku v Melbourne aj v Canberre slávnostne otvorí najnovší film režiséra Petra Bebjaka Čiara.Súčasná kinematografia sa predstaví aj prostredníctvom držiteľa Krištáľového medveďa z Berlinale 2017 - Piata loď (r. Iveta Grófová). V programe figuruje oceňovaný film Učiteľka (r. J. Hřebejk), ktorý je aktuálne nominovaný na Európsku filmovú cenu, Masaryk (r. Julius Ševčík), držiteľ českej Národnej filmovej ceny Český lev za rok 2016 za najlepšie ženské herecké výkony v hlavnej a vedľajšej role Ja, Olga Hepnarová (r. Tomáš Weinreb, Petr Kazda), ale aj na MFF Art Film Fest Košice ocenený režijný debut Terezy Nvotovej Špina.Nebudú chýbať adaptácie Dominika Dána Červený kapitán (r. Michal Kollár) a Únos (r. Mariana Čengel Solčanská) či divácky úspešný film Všetko alebo nič (r. Marta Ferencová) a film pre celú rodinu Anjel Pána 2 (r. Jiří Strach). Režisér Jiří Strach sa osobne zúčastní na festivale v Sydney, kde uvedie svoj film.Festival v Melbourne a Canberre nesie tému Susedia, vďaka ktorej do prehliadky zaradili aj štvoricu maďarských filmov režiséra Zoltána Fábriho.V štvorici krátkych filmov sú Solar Box (r. Lukáš Sigmund), Mňau (r. Marek Jasaň), Jahodové dni (r. Eva Sekerešová) a Atlantída, 2003 (r. Michal Blaško).Filmy prináša do Austrálie spoločnosť Arina v spolupráci s austrálskou spoločnosťou IKSIMA Films, Slovenským filmovým ústavom, Ministerstvom kultúry SR, Českým filmovým centrom, Národným filmovým archívom, Českým turizmom a s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu, Ministerstva kultúry ČR a Ministerstva zahraničia ČR.TASR informovala za organizátorov PR manažérka Zuzana Golianová.