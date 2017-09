Divadelná Nitra bude hostiť mladých európskych kritikov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 6. septembra (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra už po tretí raz privíta na svojej pôde mladých kritikov z ôsmich európskych krajín. Na seminári kritickej reflexie s názvom V4@Theatre Critics Residency sa od 22. do 26. septembra zídu 12 divadelní odborníci do 35 rokov z krajín V4 a Východného partnerstva.uviedla PR manažérka festivalu Zuzana Kizáková.Ako pripomenula, mladí kritici svojou účasťou na festivale formulujú vlastné stanoviská a vo svojich reakciách nastoľujú nový pohľad na inscenácie, čím napĺňajú dlhodobú stratégiu festivalu, ktorou je dialóg medzi domácim a medzinárodným divadlomhovorí Patrice Pavis, ktorý je mentorom projektu od začiatku jeho existencie. Podľa jeho slov možno na analýzach a rozhovoroch ilustrovať to, čo majú divadelní kritici spoločné i odlišné.vysvetlil francúzsky teatrológ.Podľa jeho slov je workshop dôležitý práve preto, že vytvára platformu, ktorá slúži ako laboratórium rôznych spôsobov intelektuálneho zmýšľania, estetického cítenia či metód analyzovania a nazerania na scénické diela a prispieva tak k poznaniu a pochopeniu rôznych kultúr.Projekt V4@Theatre Critics Residency slúži podľa Kizákovej aj ako priestor na výmenu informácií o dianí v oblasti scénických umení v regióne strednej a východnej Európy.uviedla.