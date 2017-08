Divadelná Nitra ponúkne inscenáciu o ľuďoch v Černobyle

Na archívnej snímke je zničené piano v škole v opustenom meste Pripiať, ktoré sa nachádza 3 kilometre od jadrovej elektrárne v Černobyle pred blížiacim sa 31. výročím jadrovej havárie v Černobyle. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Nitra 31. augusta (TASR) - Z návštevy černobyľskej zóny sa stala turistická atrakcia. Ale mimo turistických chodníkov sa odohráva skutočný príbeh staručkého manželského páru, ktorý už tri desaťročia žije v izolácii od civilizácie, obklopený všadeprítomným rádioaktívnym žiarením, v neexistujúcej dedine, kde sa obaja narodili a ktorú ani po jadrovej katastrofe neopustili. Tento takmer neuveriteľný príbeh prinesie na festivalové dosky v hlavnom programe Divadelnej Nitry inscenácia Zvizdaľ (Černobyľ tak ďaleko, tak blízko) belgického kolektívu Berlin.Spomedzi desiatok tisíc pôvodných obyvateľov takmer stovky dedín a miest zasiahnutých výbuchom černobyľskej jadrovej elektrárne odmietlo evakuáciu len zopár ľudí. Keď sa tvorcovia belgického kolektívu Berlin dozvedeli o dvoch ľuďoch, ktorí ako jediní zostali žiť v rodnej dedine Zvizdaľ, rozhodli sa ich príbeh spracovať v divadle.Počas piatich rokov navštevovali Petra a Nadju v oblasti zamorenej radiáciou, v dedine, ktorá už nie je ani na mapách, aby zistili, ako títo ľudia žijú, pracujú a prežívajú v prostredí, kde čas zastal v roku 1986. V jednotlivých ročných obdobiach sledovali manželský pár, ktorý sa namiesto úteku pred ekologickou katastrofou rozhodol zostať tam, kde sa obaja narodili, žili ich predkovia, kde je ich zem aj zvieratá. Tam, kde je ich domov, s radiáciou či bez nej. Po piatich rokoch návštev prinášajú tvorcovia z kolektívu Berlin na dosky unikátny portrét manželského páru, ktorý po tri desaťročia tvrdohlavo čelil neviditeľnému nebezpečenstvu.„Namiesto lacnej senzácie ponúka inscenácia dojímavý príbeh o ľuďoch s nezlomnou vôľou a silným vzťahom k domovu, pre ktorých sa apokalypsou život neskončil,“ hovorí člen Umeleckej rady Divadelnej Nitry Ján Balaj.„Zvizdaľ je portrétom samoty, prežitia, chudoby, nádeje a lásky medzi dvoma osemdesiatročnými ľuďmi obklopenými bezfarebným, nepáchnucim, ale všadeprítomným žiarením,“ hovoria tvorcovia Bart Baele a Yves Degryse.„Vždy, keď sme sa vrátili z Černobyľa, potrebovali sme pár dní, aby sme sa spamätali. Je to úplne iný svet. Nikdy predtým sme nezažili niečo také intenzívne. Boli sme aj emocionálne vtiahnutí do života Nadje a Petra. Akoby sme vstúpili do ich životov a potom jedným, niekoľkohodinovým letom z nich vystúpili,“ opisujú tvorcovia.Okrem neobyčajného príbehu je pozoruhodná aj forma inscenácie, ktorá spája divadlo a film. Publikum sedí na oboch stranách filmového plátna, dokumentárne filmové obrazy na javisku sprevádzajú živé zábery hodnoverných makiet tohto ukrajinského gazdovstva v rôznych ročných obdobiach.Inscenácia Zvizdaľ (Černobyľ tak ďaleko, tak blízko) je časťou veľkolepého projektu skúmania sveta belgického kolektívu Berlin s názvom Holocén. Na Divadelnej Nitre sa stane aj súčasťou vzdelávacieho projektu Ako na divadlo.Hlavný program Divadelnej Nitry 2017 ponúkne počas piatich festivalových dní desať inscenácií tvorcov z Belgicka, Českej republiky, Grécka, Poľska, Spojených štátov amerických, Slovinska a Slovenska.TASR informovala PR manažérka podujatia Zuzana Kizáková.