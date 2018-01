Divadelníci z Harvardu začnú do svojich predstavení angažovať aj ženy

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Cambridge 26. januára (TASR) - Členovia študentskej divadelnej spoločnosti Hasty Pudding Theatricals, pôsobiacej na prestížnej Harvardovej univerzite v USA, začnú od budúceho roka prijímať do svojich hereckých radov aj ženy. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Na začiatku podujatia v meste Cambridge v americkom štáte Massachusetts, ktorého sa zúčastnila aj americká herečka Mila Kunisová, to oznámila vo štvrtok predsedníčka súboru Amira Weeksová.Kunisová si tu prevzala ocenenie Žena roka, ktoré divadelníci z Hasty Pudding Theatricals udeľujú už od roku 1951. V roku 1967 k nemu pridali i mužský variant ceny - Muž roka. Laureátom tohto ocenenia sa tento rok stal americký herec a scenárista Paul Stephen Rudd.Viacerí študenti a absolventi naliehali na harvardských divadelníkov, aby začali do svojich predstavení konečne angažovať aj ženy. Niektoré študentky dokonca vyzývali Kunisovú, aby si ocenenie Žena roka - na protest proti diskriminácii žien v Hasty Pudding Theatricals - neprevzala.Kunisová si napokon cenu prevzala s tým, že tak urobila aj s ohľadom na avizované zmeny v postavení žien v rámci spoločnosti. Väčšinu jej členov už teraz tvoria ženy, avšak na pódiu môžu - v súlade s historicky zaužívanou praxou - vystupovať len muži.Hasty Pudding Theatricals, známa aj pod neformálnym názvom The Pudding, je najstaršou študentskou divadelnou spoločnosťou v USA; založená bola pred 223 rokmi. Špecializuje sa na komediálne predstavenia, v ktorých hrajú aj ženské postavy prezlečení muži.