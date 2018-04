Divadlo A. Bagara začalo s prípravou inscenácie Mechanický pomaranč

Na archívnej snímke budova Divadla Andreja Bagara. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Nitra 24. apríla (TASR) – Prvými čítacími skúškami začalo Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre s prípravou inscenácie Mechanický pomaranč. Hra na motívy rovnomenného slávneho románu Anthonyho Burgessa rozpráva príbeh Alexa, ktorý je vodcom štvorčlennej skupiny tínedžerov. Tí spoločne páchajú rôzne násilnosti a zhovárajú sa medzi sebou zvláštnym jazykom. Alex napokon skončí vo väzení, kde je podrobený liečbe, ktorá ho má definitívne zbaviť násilia.Svet, v ktorom sa dej inscenácie odohráva, je veľmi násilný. Podľa režiséra Juraja Augustína sa na to musí pripraviť aj divák.povedal o inscenácii jej režisér.DAB pripravuje Mechanický pomaranč už na budúcu divadelnú sezónu 2018/2019. Premiéra hry je naplánovaná na 21. septembra.uviedol Augustín.Autorom scény je brniansky architekt Svatopluk Sládeček. Podľa režiséra bude pôsobiť veľmi čisto a tvoriť ju budú dve kocky.doplnil režisér.Tvorcovia hry sa pri jej príprave zapojili do projektu Ako na divadlo s Divadlom Andreja Bagara v Nitre, ktorý realizuje Asociácia Divadelná Nitra a DAB so študentmi Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.vysvetlila projektová manažérka DAB Slávka Civáňová. Podľa režiséra je účasť študentov na príprave inscenácie vítaným inšpiračným zdrojom.dodal Augustín.