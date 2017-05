Divadlo Andreja Bagara v Nitre sa otvorí svojim návštevníkom

Na snímke budova Divadla Andreja Bagara. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Na snímke budova Divadla Andreja Bagara. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Nitra 18. mája (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa otvorí svojim návštevníkom. Počas Dňa otvorených dverí (DOD) a osláv Medzinárodného dňa detí (MDD) ich zavedie na miesta, na ktoré sa ako diváci bežne nedostanú.Podujatie sa bude konať 3. júna. Otvorí ho tradičná autogramiáda hercov, na ktorej bude ako špeciálny hosť Ján Gallovič, ktorý stvárňuje hlavnú úlohu v najnavštevovanejšej inscenácii tejto sezóny Povolanie pápež. Počas autogramiády si budú môcť návštevníci v dolnom foyer DAB vyskúšať aj divadelné líčenie, kostýmy a fotenie s divadelnými rekvizitami.Vo vstupných priestoroch budovy sa okrem toho bude konať Divadelný blšák, počas ktorého sa budú predávať osobné predmety, ktoré venovali nitrianski herci, aby sa z výťažku z predaja mohla podporiť tvorba detských divadelných súborov. Atmosféru Dňa otvorených dverí budú dotvárať DAB songy, v ktorých dopoludnia a neskôr aj popoludní zaznejú pesničky z muzikálu Povolanie pápež a z inscenácií Dámska šatňa, Syna či dcéru? a Panikári.Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne Do Tramtárie... tam aj späť, v ktorých sa budú deti s hercami venovať veršom Miroslava Válka. Návštevníci sa budú môcť počas DOD pozrieť aj do priestorov, do ktorých sa inak verejnosť nedostane. V rámci inscenovanej prehliadky divadla s názvom Nepovolaným vstup zakázaný ukáže divadelný škriatok deťom aj ich rodičom zákulisie DAB.Na akcii Z hereckej kuchyne sa presne na poludnie budú podávať kulinárske špeciality, ktoré navarili a napiekli nitrianski herci. „Popoludní sa vo veľkej sále divadla začne zábavná show Milujem DAB, v ktorej budú proti sebe súťažiť dva tímy hercov spolu s divákmi z publika. Podujatie ukončí sladká recepcia a rozprávka pre deti aj dospelých Ferdo Mravec,“ informovalo PR oddelenie nitrianskeho divadla.Počas Dňa otvorených dverí si budú môcť návštevníci pozrieť v divadelnej kaviarni aj fotografickú výstavu 25 rokov/25 inscenácií DAB zachytávajúcu 25 rokov tvorby Divadla Andreja Bagara v Nitre.