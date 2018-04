Divadlo Andreja Bagara vyhodilo dvoch hercov, verzie a údajné dôvody sa rôznia

NITRA 27. apríla - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre rozviazalo pracovný pomer s dvoma hercami z umeleckého súboru – Romanom Poláčikom a Martinom Šalachom.

Údajne použili invektívy na vedenie



Podľa statusu, ktorý zverejnila na sociálnej sieti speváčka Katarína Kubošiová alias Katarzia, ktorá je dcérou herečky DAB Evy Pavlíkovej, herci údajne použili voči riaditeľovi divadla Jaroslavovi Dóczymu slovnú invektívu. Vedenie divadla má na vec iný názor. Tvrdí, že herci museli odísť pre ich prístup, pre ktorý bolo vážne ohrozené odohranie predstavenia.



Problém, na ktorý nadviazali ďalšie udalosti, vznikol po premiére inscenácie Otec Goriot v piatok 13. apríla v tzv. Zákulisí. Tento priestor funguje ako bufet pre zamestnancov a v prenájme ho má spoločnosť Slovrestav, s. r. o., ktorá si najíma bezpečnostnú službu Bonul.

Status vymazala

Herci tu oslavovali po premiére, povolenie na prevádzku bufetu bolo do 2:00. O tejto hodine ich odtiaľ vyhodili SBS-kári. Podľa statusu Katarzie, ktorý už medzičasom vymazala, sa herci bránili najskôr verbálne a potom aj fyzicky.„Nazvime to, že boli týmito gorilami ťahaní za kravaty. Pán Dóczy sa na situáciu prišiel pozrieť osobne, keďže bol povolaný. Namiesto toho, aby sa svojich ľudí zastal, vyškieral sa v kúte a následne dal Romanovi Poláčikovi a Martinovi Šalachovi, mimoriadne talentovaným chlapcom, ktorí ťahajú svojimi schopnosťami súbor, výpoveď. Pán Dóczy bol urazený, že ho v emočne vypätej situácii a pod vplyvom alkoholu herci poslali do r*ti,“ napísala speváčka.

Voči informáciám sa ohradili

Zákonný postup

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Vedenie divadla reagovalo, že informácie v statuse boli veľmi jednostranné, skreslené a v mnohých konštatovaniach vyložene nepravdivé, navyše sú interpretáciou osoby, ktorá sa tam v tom čase nenachádzala. Divadlo nemá na základe kamerových záznamov žiadne dôkazy, že by prišlo k nejakým fyzickým stretom.Zároveň divadlo zdôraznilo, že k rozviazaniu pracovného pomeru s oboma hercami nedošlo pre tento incident, ale v súvislosti s ich následným prístupom, pre ktorý bolo vážne ohrozené odohranie večerného predstavenia v DAB v nasledujúci večer 14. apríla.„Celú záležitosť vedenie DAB vyriešilo v súlade so Zákonníkom práce po vzájomnej dohode s oboma hercami a pokladáme ju za uzatvorenú,“ uviedlo vedenia divadla a prízvukovalo, že išlo o konflikt medzi hercami a prevádzkou bufetu a netýka sa divadla.„To, že tento konflikt samotní herci preniesli na diváka v zmysle ohrozenia realizácie sobotného predstavenia a na pôdu divadla, považujeme za neprípustné a sme presvedčení, že rovnako by reagovalo vedenie každého divadla,“ skonštatovalo vedenie DAB. Roman Poláčik a Martin Šalacha situáciu pre médiá komentovať nechcú.