Divadlo Aréna pripravuje premiéru hry Sklenený zverinec od Williamsa

Bratislava 29. septembra (TASR) - Prvou premiérou bratislavského Divadla Aréna v divadelnej sezóne 2017/2018 bude jeden z najznámejších titulov svetovej drámy, inscenácia Sklenený zverinec od Tennessee Williamsa. Rodinná dráma prináša dojímavý príbeh o matke a jej dvoch deťoch.Hru preložili Martin Čičvák a Matěj Dadák, dramaturgmi sú Martin Kubran a Saša Sarvašová, scénu navrhol Tom Ciller, kostýmy Nina A. Stillmark, režisérom je Martin Čičvák. V jednotlivých postavách sa predstavia Emília Vášáryová ako Amanda Wingfieldová, Alexander Bárta (Tom Wingfield), Ivana Uhlířová (Laura Wingfieldová) a Tomáš Maštalír (Jim O’Connor). Premiéra bude 6. októbra.V ťažkých sociálnych pomeroch preberá finančnú zodpovednosť za celú rodinu syn Tom, ktorý dennodenne drie v továrni na topánky, aby zabezpečil chod domácnosti a každú noc mohol slobodne snívať v kine. Matka Amanda sa snaží pre svoje deti vybojovať lepší život, ako bol ten jej, často aj za cenu hádok, napätia a nátlaku. Rozhodne sa, že jediná cesta, ktorá ich môže vyviesť z biedy a zabezpečiť svetlejšiu budúcnosť, je vydaj dcéry Laury. To však nie je také jednoduché, keďže Laura žije vo svojom vlastnom svete, plnom malých sklenených zvieratiek. Všetci očakávajú veľkú zmenu, keď do príbytku Wingfieldovcov príde na návštevu Jim, milý mladý muž.Rodinný život s človekom, ktorého spoločnosť vníma ako "iného", prináša aj množstvo úsmevných situácií, posolstvo o hľadaní vnútorného pokoja a slobody, o snoch a nádejach, ktoré sa často míňajú s našimi životmi.Jeden z najznámejších titulov svetovej drámy ponúkajúci hercom veľké charaktery, divákom nevšedný umelecký i ľudský zážitok, ožije po najprestížnejších svetových javiskách a filmovom plátne aj na javisku Divadla Aréna. Sklenený zverinec uvádza Divadlo Aréna na základe špeciálnej dohody s University of South, Sewanee, Tennessee.Martin Čičvák režíroval od roku 2004 v Divadle Aréna množstvo profilových inscenácií. Z nich najväčší ohlas zaznamenali Albeeho hra Koza alebo Kto je Sylvia? (2004), Dr. Gustáv Husák od Viliama Klimáčka (2006), Komunizmus toho istého autora (2008), muzikál Rent Jonathana Larsona (2013) a Lulu Franka Wedekinda (2016). Výrazný rukopis režiséra Čičváka je charakteristický provokatívnymi témami, odkrývaním špiny dnešnej spoločnosti, odvahou prinášať línie politického divadla, s ohľadom na historický kontext a jeho dnešnú silu.Informáciu pre TASR poskytol marketingový a PR manažér divadla Ján Lukáč.