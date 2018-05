Divadlo Aréna uvádza premiéru inscenácie Tosca

Na snímke herečka Jana Kovalčíková počas tlačovej konferencie divadla Aréna k pripravovanej premiére inscenácie Tosca 24. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) – Bratislavské Divadlo Aréna uvedie v piatok 25. mája premiéru inscenácie Tosca. Jedinečné spojenie opery a činohry zrežíroval Tomáš Procházka, dramaturgom je Saša Sarvašová, scénu navrhla Zuzana Hudáková, kostýmy Andrea Pojezdalová, hru preložila Alexandra Braxatorisová. V jednotlivých postavách sa predstavia Jana Kovalčíková ako Floria Tosca, Braňo Mosný (Mario Cavaradossi), Martin Hronský (Scarpia), Tomáš Pokorný (Angelotti/Sciarrone) a Peter Tilajčík (Dirigent).Režisér v tejto inscenácii pracuje s dekonštrukciou klasického operného titulu a prostredníctvom operných klišé odhaľuje príbeh o dnešnej spoločnosti, v ktorej ľudia v rýchlej honbe za hmotným uspokojením prestali cítiť a vnímať emócie. Postavy prežívajú lásku, nenávisť, klamú, manipulujú, plačú. Sú to ale skutočné emócie alebo iba presviedčanie samých seba, že ešte vôbec niečo dokážeme cítiť? Neschopnosť cítiť a vnímať krásu môže byť pre našu civilizáciu sebazničujúce. Inscenácia zavedie diváka do útrob Anjelského hradu, v ktorom sa príbeh politiky a vášne odohráva. Jej tvorcovia po prvý raz odkrývajú samotný dramatický text opery, ktorý do dnešných dní prežíval najmä prostredníctvom sily hudobného spracovania. Hudba sa v interpretácii Divadla Aréna stáva len doplňujúcou zložkou, dekonštruuje a obnažuje Toscu doslova na kožu.Veľké operné dielo Giacoma Pucciniho v troch dejstvách bolo prvýkrát uvedené v Teatro Costanzi v Ríme 14. januára 1900. Libreto Luigiho Illicu a Giuseppe Giacosu vzniklo na základe francúzskej divadelnej hry La Tosca autora Victoriena Sardoua, ktorú vytvoril pre hereckú hviezdu Sarah Bernhardtovú. Ide o melodramatický príbeh, odohrávajúci sa v Ríme, v júni 1800, v dobe, keď bola nadvláda Neapolského kráľovstva nad Rímom ohrozená Napoleonovou inváziou do Talianska. Tosca je ľúbostná dráma vášnivej speváčky a jej milenca maliara Cavaradossiho, pre ktorého sa zbožná Tosca odhodláva k vražde, aby nakoniec sama musela ukončiť svoj život. Politickú silu a moc stelesňuje šéf polície, barón Scarpia, tyran, ktorý svojou násilnosťou, chlipnosťou a chtíčom stojí za tragickým osudom mladej lásky.S nápadom inscenovať operu Tosca ako činohru prišiel riaditeľ divadla Juraj Kukura.povedal pre TASR Kukura.dodala pre TASR Jana Kovalčíková.doplnil pre TASR Martin Hronský.