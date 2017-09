Divadlo Astorka Korzo '90 a OZ per. ART uvádza premiéru hry Pľúca

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. septembra (TASR) - Divadlo Astorka Korzo '90 spolu s občianskym združením (OZ) per. ART uvedie v pondelok 11. septembra v priestoroch Trezoru – malej scény divadla Astorka 2. premiéru hry s názvom Pľúca dramatika Duncana Macmillana.Dramaturgičkou je Lenka Garajová, scénu a kostýmy navrhla Zuzana Hudáková, hru preložil Martin Ondriska. V inscenácii sa predstavia herci Ivana Kubáčková a Michal Režný pod vedením režiséra Michaela Vyskočániho. S humorom i vážne zobrazia skutočnosť, v ktorej sa mnohí dnes nachádzajú. Kladú si otázky, na ktoré poznajú i nepoznajú odpovede a možno ponúknu tú správnu aj divákom.O komplikovanosti lásky a ekológie a o jednoduchosti šťastia rozpráva odvážna, nápaditá hra Pľúca renomovaného britského autora Duncana Macmillana, ktorý patrí v súčasnosti k etablovaným a rešpektovaným autorom. Každá jeho nová hra, adaptácia či réžia rezonuje ako divadelná udalosť.povedal Macmillan pre The Guardian.hovorí postava ženy v hre Pľúca.uviedli The Guardian.Čo znamená pre mladý pár rozhodnutie mať dieťa? V súčasnom svete je to veľký krok pre ich vzťah, no ešte väčší krok pre planétu. V čase ekologických hrozieb a klimatických zmien je nový prírastok zdrojom pochybností a obáv. Ak sa chce mladý pár správať zodpovedne, musí si predsa položiť množstvo otázok. Netreba veľa, aby sa v snahe byť zodpovedný a racionálny stratilo to najpodstatnejšie, vzájomné porozumenie a láska. Je dôležitejšie zachrániť planétu alebo vlastný vzťah? Nezačína vzťah k planéte v malom vesmíre našich vlastných vzťahov?Idyla mladej lásky stojí pred prvou krízou. Je načase zamyslieť sa nad tým, aký vzťah vlastne protagonisti chcú a či musí byť taký dokonalý, ako si želali. Do vzťahu náhle vstupuje tretia osoba a vzniká spontánne, no vôbec nie prekvapivé riešenie.