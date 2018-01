Divadlo Astorka uvádza premiéru inscenácie Lásky jednej plavovlásky

Na snímke zľava herečky Zita Furková, Marta Sládečková a Anna Šisková počas verejnej generálky inscenácie Lásky jednej plavovlásky v Divadle Astorka Korzo'90 v Bratislave 15. januára 2018. Foto: TASR/Dano Veselský Na snímke zľava herečky Zita Furková, Marta Sládečková a Anna Šisková počas verejnej generálky inscenácie Lásky jednej plavovlásky v Divadle Astorka Korzo'90 v Bratislave 15. januára 2018. Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 15. januára (TASR) - Ďalšou premiérou, ktorú chystá v aktuálnej sezóne bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 je titul Lásky jednej plavovlásky. Slávny názov odkazuje na legendárny film československej novej vlny v réžii Miloša Formana. V prípade Astorky ide ale o autorskú divadelnú inscenáciu, ktorú režijný tandem SKUTR (Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka) vytvorili podľa filmového scenára Jaroslava Papouška, Ivana Passera, Miloša Formana, avšak na svoj spôsob."Keď sme uvažovali, aký titul vybrať pre Astorku, hovorili sme si, že by bolo fajn, keby sme priviezli niečo typicky české, celá filmová vlna 60. rokov je typická špecifickým humorom. Druhá vec bola, že Marián Amsler nás prosil o text pre celý súbor. Ten film sa ponúkol, zobrali sme to ako výzvu," povedal pre TASR Lukáš Trpišovský s tým, že je to prvýkrát, čo SKUTR urobili filmovú adaptáciu na divadlo: "Verili sme kvalitám príbehu, kvalitám hlavnej postavy Anduly, ktorá, napriek tomu, že námet je cez 50 rokov starý, pôsobí na nás krehko ako zo skla, človek sa jej bojí dotknúť, aby sa nerozsypal celý jej svet, že to funguje aj po 50 rokov. A to sme sa snažili dostať do inscenácie."Inscenácia Lásky jednej plavovlásky je vôbec prvým pôsobením režisérov v slovenskom profesionálnom divadle. Aj podľa Martina Kukučku je príbeh plavovlasej dievčiny večný. "Situácie, ktoré sú tam napísané, nie sú naviazané na samotnú dobu a už vôbec nie sú naviazané len čisto na štylizáciu filmu. Vycítili sme, že keď tie situácie zoberieme a ponoríme sa do hlavy Anduly - ona si spomína na to, čo všetko zažila, že to môže naznačiť novú štylizáciu, nový svet, nový smer a nemusí sa to viazať na film natoľko, aby nás to obmedzovalo v tvorbe, aby mohol vzniknúť iný tvar, iný model, iná estetika," vysvetlil po pondelkovej verejnej generálke Kukučka.Česko-slovenský SKUTR alias Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka začali spolupracovať počas štúdií na pražskej DAMU a už tu vzbudili záujem kritiky a ohlasy divákov. Ich autorské inscenácie kombinujú činohru, tanec, pohyb, akrobaciu, bábky, projekcie, svetelný dizajn, zvuk, dali by sa jedným slovom označiť ako multižánrové alebo cross-over. Oceňovaní režijný tandem, ktorý popri voľnej autorskej tvorbe režíroval na popredných českých scénach - Národné divadlo v Prahe, Brne, Ostrave, Divadle Na zábradlí i v zahraničí, "rozpohyboval" i takmer kompletnú hereckú zostavu Astorky. "Často sa vyjadrujeme tak, že nielen slovo rozpráva príbeh. Niekedy je pekné, keď človek počuje dialóg, ale príbeh pokračuje ďalej v pohybe, obraze alebo v hudbe. Niektoré veci nepotrebujeme počuť, ale viac cítiť, preto niekedy volíme inú formu rozprávania príbehu. Možno to nie je typické pre Divadlo Astorka, ale rozhodne je to tu možné," poznamenal Kukučka.Spolupráca bratislavskej Astorky so SKUTRom prináša zaujímavé spojenie výnimočnej predlohy s netradičným scénickým prístupom, hudbou, piesňami, pohybom, obohatený hereckým majstrovstvom členov súboru. V inscenácii, ktorá vznikla v roku 100. výročia vzniku ČSR a 50. výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, účinkujú Dominika Morávková, Rebeka Poláková, Zuzana Porubjaková, Pavol Šimun, Peter Šimun, Zuzana Kronerová, Róbert Jakab, Miroslav Noga, Marián Miezga, Marián Labuda ml., Vladimír Hajdu, Juraj Kemka, Matej Landl, Vlado Černý, Anna Šišková, Marta Sládečková, Zita Furková, Szidi Tobias. Text preložil Marián Amsler, scénu navrhol Martin Chocholoušek, kostýmy Alexandra Grusková, pod hudbu sa podpísal Petr Kaláb.Premiéra sa uskutoční 16. januára.