Divadlo Hybernia odštartovalo sezónu československým projektom

Bratislava 26. septembra (OTS) - Legendárny Iago Williama Shakespeara so svojim záporným charakterom rozpovie príbeh Othella z druhej strany. Režisér Janek Ledecký spolu s hosťujúcim režisérom Robertom Johansonom pripravili jedinečné prevedenie príbehu o nekonečnom intrigánovi a luhárovi, ktorý je aktuálny aj v dnešných časoch.Koprodukčný projekt s divadlom Nová scéna prináša po roku z Bratislavy do Prahy celú scénu divadelnej drámy IAGO aj s niektorými hercami. Popri novom českom hereckom súbore sa predstavia aj obľúbení slovenskí interpreti Lukáš Adamec a Dominika Richterová. V atraktívnom svetovom príbehu, ktorý voľne nadväzuje na Shakespearovho Othella, je všetko, čo pozná asi každý divák. Jedna z najpopulárnejších tragédií najväčšieho dramatika svetovej literatúry sa stala symbolom lásky, diabolských intríg a chorobnej žiarlivosti zároveň. Tvorcovia hry sľubujú klasickú drámu, ktorú hudba prenesie do súčasnosti. „“ povedal po premiére režisér muzikálu a zároveň predstaviteľ hlavnej roly IagaDivadlo Hybernia patrí do holdingu ECO-Investment, a.s. „,“ uviedol k premiére muzikálu prezident spoločnostiPríbeh Iaga a Othella v hlavnej úlohe s Jankom Ledeckým si môžete pozrieť v divadle Hybernia, až do júna 2018.