SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Koprodukčný projekt s divadlom Nová scéna prináša po roku z Bratislavy do Prahy celú scénu divadelnej drámy IAGO aj s niektorými hercami. Popri novom českom hereckom súbore sa predstavia aj obľúbení slovenskí interpreti Lukáš Adamec a Dominika Richterová. V atraktívnom svetovom príbehu, ktorý voľne nadväzuje na Shakespearovho Othella, je všetko, čo pozná asi každý divák. Jedna z najpopulárnejších tragédií najväčšieho dramatika svetovej literatúry sa stala symbolom lásky, diabolských intríg a chorobnej žiarlivosti zároveň. Tvorcovia hry sľubujú klasickú drámu, ktorú hudba prenesie do súčasnosti. „Ešte som nehral postavu, ktorú by som si takto užíval. Iago je od dôb Shakespeara absolútne najlepšie napísaný „zákerák“. Naviac má výhodu, že je napísaný tak, že je zábavný,“ povedal po premiére režisér muzikálu a zároveň predstaviteľ hlavnej roly Iaga Janek Ledecký.Divadlo Hybernia patrí do holdingu ECO-Investment, a.s. „Investovanie do kultúry nie je z pohľadu obchodníka ziskový projekt. Ako skupina pôsobiaca v Čechách aj na Slovensku sa však snažíme pozerať na vzťah Slovákov a Čechov aj z iného hľadiska. A kultúra je presne to, čo nás spája a zbližuje. Som rád, že sme súčasťou tohto projektu. Verím, že IAGO si nájde svojich fanúšikov,“ uviedol k premiére muzikálu prezident spoločnosti Milan Fiľo.Príbeh Iaga a Othella v hlavnej úlohe s Jankom Ledeckým si môžete pozrieť v divadle Hybernia, až do júna 2018.style="text-decoration: underline">Divadlo Hybernia odštartovalo sezónu unikátnym československým projektom © SITA Všetky práva vyhradené.