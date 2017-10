Divadlo Ludus by malo v budúcnosti sídliť na Námestí SNP v Bratislave

Ukážka z divadelnej inscenácie Ingrid Lausund s názvom Hysterikon v divadle Ludus v Bratislave. Na snímke herci vpravo Jaroslav Kyseľ a vľavo Pavol Šimun. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. októbra (TASR) - Divadlo Ludus by malo v budúcnosti nájsť nové sídlo v priestoroch obchodného domu (OD) Dunaj na Námestí SNP v Bratislave. Dočasne bude hrať svoje predstavenia v priestoroch Štúdia L+S. Na základe návrhu riešenia a rozhodnutí poslancov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vstupuje kraj do rokovania o zabezpečení nových pôsobísk pre divadelný súbor.Rozhodnutie, ktoré padlo na piatkovom (29.9.) rokovaní Zastupiteľstva BSK vychádza z faktu, že sa divadlo musí vysťahovať zo súčasného prechodného domova v budove na Pribinovej ulici v Bratislave. Dôvodom je, že nájomca, ktorý priestor poskytol divadlu v rámci podnájmu, dostal výpoveď z nájmu od vlastníka objektu.informovala tlačová tajomníčka BSK Veronika Beňadiková.Ako dodala, v rámci hľadania nového trvalého sídla preverila pracovná skupina celkovo 13 objektov, ktoré prichádzali do úvahy. Ako miesto vhodné na trvalé sídlo divadla za realistických podmienok identifikovala päť objektov, medzi nimi napríklad aj Dom kultúry Dúbravka či Pradiareň v areáli bývalej Cvernovkyinformovala Beňadiková. Poukázala i na to, že tento priestor by zároveň mal poskytnúť sídlo nielen pre divadlo, ale aj školu Ludus.Divadlo Ludus vzniklo v roku 1970 ako kreatívne centrum mladých. Je jediným divadlom svojho druhu v Bratislavskom kraji, ktoré dlhodobo pracuje s cieľovou skupinou mladých ľudí. Spojením so školou Ludus, vytvára koncept prepojenia dramatickej výchovy s profesionálnou divadelnou skúsenosťou, zameraný na kľúčovú vekovú kategóriu.