Divadlo Nová scéna uvedie premiéru operety Veselá vdova

Na archívnej snímke operná speváčka Adriana Kohútková. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 3. februára (TASR) – Bratislavské Divadlo Nová scéna uvádza dnes večer premiéru známej operety Veselá vdova. Zložil ju Franz Lehár, libreto napísali Victor Léon a Leo Stein. Režisérom je Peter Oravec, dialógy a spevné party upravil Ján Štrasser, choreografie vytvoril Ladislav Cmorei, scénu navrhol Pavol Andraško, kostýmy Ľudmila Várossová. Hudobne operetu naštudoval Rudolf Geri, ktorý je s Ľubomírom Dolným aj dirigentom predstavenia.V titulnej postave Hany Glawari účinkuje Adriana Kohútková v alternácii s Blankou Jílkovou, v postave Danila Miroslav Dvorský v alternácii s Róbertom Halákom, v ďalších postavách Jozef Benedik, Juraj Ďurdiak, Miriam Garajová, Júlia Knopp Jamrišková, Dávid Hartl, Pavol Plevčík, Amir Khan, Róbert Remeselník, Marek Pobuda, Mojmír Caban, Roman Krško, Igor Šimeg, Dárius Koči, Miroslava Drínová, Karin Olasová, Marcel Mondočko, Pavol Topoľský, Jarmila Hittnerová Frličková, Lucia Vráblicová, Augustín Gráf, Karol Čálik a Miroslava Marčeková. V operete účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.Vo svojej jubilejnej 70. sezóne sa Divadlo Nová scéna po rokoch vracia k obľúbenému žánru operety, ktorý mal v divadle domovskú scénu od jeho založenia v roku 1946 až do roku 1999, kedy bola uvedená opereta Ples v hoteli Savoy. O obľúbenosti operety Veselá vdova svedčí aj fakt, že bola od roku 1933 do súčasnosti v slovenských divadlách premiérovaná až 18-krát. Na javisku Divadla Nová scéna bola inscenovaná dvakrát, v rokoch 1964 a 1985.povedala pre TASR hosťujúca sólistka Opery SND Adriana Kohútková.Pre dirigenta Rudolfa Geriho je to návrat k obľúbenej operete ale aj návrat na Novú scénu.