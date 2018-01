Divadlo Nová scéna uviedlo 100. reprízu muzikálu Boyband

Na archívnej snímke muzikál Boyband, v ktorom Nová scéna z Bratislavy ponúka netradičný pohľad na fenomén chlapčenských skupín, ale aj množstvo hitov z rokov minulých Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 23. januára (TASR) – Bratislavské Divadlo Nová scéna uviedlo v sobotu 20. januára už 100. reprízu úspešného muzikálu Boyband. Vypredané hľadisko plné fanúšikov ocenilo nielen príbeh o vzniku a živote chlapčenskej skupiny, ale aj originálny humor, špičkové spevácke aj tanečné výkony účinkujúcich dlhotrvajúcim potleskom a standing ovation. Mnohí diváci sa potom presunuli do Štúdia Olympia, kde bola pripravená autogramiáda umelcov, hudobné vystúpenia a diskotéka do skorých ranných hodín.Muzikál Boyband mal v Divadle Nová scéna premiéru 12. apríla 2010 a od tej doby patrí k najúspešnejším muzikálom, ktoré boli v tomto divadle uvedené. Ako sme sa mohli presvedčiť hneď v úvode, počas príhovoru režiséra predstavenia Svetozára Sprušanského, v hľadisku boli diváci, ktorí toto kultové predstavenie videli desať, ba aj viackrát. A tak sa počas večera viackrát stalo, niektoré repliky hovorili diváci spolu s hercami. Na javisku i v hľadisku vládla skvelá atmosféra.uviedol pre médiá režisér Sprušanský.Ani tieto problémy však nemali vplyv na perfektné herecké nasadenie hlavných protagonistov - herci Pavol Plevčík, Peter Makranský, Thomas Puskailer, Ondrej Antálek a Martin Kaprálik podali špičkové výkony, rovnako ako Marcel Ochránek, Karin Olasová, Jana Lieskovská, Mirka Drínová, Róbert Halák a Andrea Kiráľová, ktorí v muzikáli účinkujú.Výborná nálada z javiska a hľadiska sa po predstavení preniesla do Štúdia Olympia, kde sa konala Boyband párty, diváci sa mohli porozprávať s hercami, odfotografovať, odniesť si autogram. Účinkujúci pripravili aj krátky koncert a pri diskotékovej hudbe sa bavili až do skorých ranných hodín.TASR informovala PR manažérka divadla Zuzana Šebestová.