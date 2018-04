Divadlo Thália uvádza v premiére čiernu komédiu Krásavica z Leenane

Na snímke sprava Anikó Vargová a Erik Ollé počas skúšky čiernej komédie Martina McDonagha Krásavica z Leenane v divadle Thália v Košiciach 16. apríla 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 16. apríla (TASR) – Košické Divadlo Thália pripravilo v novom naštudovaní čiernu komédiu Krásavica z Leenane z pera britsko-írskeho autora Martina McDonagha. V premiére ju uvedie vo štvrtok 19. apríla.Komorná divadelná dráma s krutým humorom sa odohráva na írskom vidieku. Ide o prvotinu a dosiaľ najúspešnejšiu hru známeho autora, za ktorú dostal aj Cenu londýnskych kritikov. Thália ju prvýkrát uviedla v roku 2010, po rokoch po nej opäť siahla v úplne novej koncepcii. S mimoriadnym tvorivým tímom ju tak znovu zaradila do repertoáru. V poradí ide o piatu a poslednú premiéru divadla v tejto sezóne.Inscenáciu naštudovali pod vedením maďarského režiséra Lászlóa Bérczesa, v postavách sa predstavia hosťujúci herci József Szarvas, Anikó Vargová a István Habodász, štvrtým je domáci Erik Ollé. Zaujímavosťou je, že herec maďarského národného divadla József Szarvas hrá rolu starej ženy Meg. Podľa režiséra to vyplynulo akosi samozrejme so zámerom vystihnúť zložitosť danej postavy. Režisér označil Szarvasa za dobráka od kosti, pričom hrá ženu, ktorá vie byť zlou, krutou a zákernou, čo je ďalší zaujímavý kontrast.povedal pre novinárov.Podľa dramaturga divadla Miklósa Forgácsa režisér Bérczes robí zväčša komorné predstavenia, pričom študuje veľmi hĺbkovo ľudskú dušu. "Sústreďuje sa na úplne intímne detaily človečenstva a táto hra na to veľmi dobre slúži, pretože tu až v laboratórnych podmienkach žijú ľudia, ktorí sa navzájom týrajú a ničia, ale v podstate bez toho druhého nemôžu žiť. Takže je to taká klasická dramatická napätá situácia," uviedol pre TASR. Priestor, kde sa hra odohráva, pritom v našich podmienkach môže pripomínať prostredie menšiny alebo na periférii, čím je tiež zaujímavá.dodal Forgács.Autor Martin McDonagh je známy aj ako filmový režisér a scenárista, jeho najnovšia filmová dráma Tri bilbordy kúsok za Ebbingom získala početné britské a medzinárodné ocenenia.Predstavenie hry v Divadle Thália je v maďarčine a pre slovenských divákov s titulkami a simultánnym tlmočením do slúchadiel.