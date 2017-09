Divadlo v Banskej Bystrici bude deti učiť tvorivo písať a hrať divadlo

Ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Banská Bystrica 13. septembra (TASR) - Kluby tvorivého písania a dramatickej tvorby pre deti a tínedžerov v Bábkovom divadle na Rázcestí (BDnR) v Banskej Bystrici, otvárajú opäť svoje brány. Zápis do kreatívnych klubov sa uskutoční pre tento rok vo štvrtok 14. septembra od 16.30 do 17.30 h v BDnR na Skuteckého ulici č. 14.Záujmové kreatívne písanie je určené pre všetkých, ktorých zaujíma divadlo a divadelné hry. Klub z pozície profesionálnej dramatičky a všestrannej divadelníčky vedie lektorka Iveta Škripková." hovorí.Účastníci dramatického klubu (DramaKlub) spoznávajú divadlo, zoznamujú sa sami so sebou, s javiskovým priestorom a tvorivo rozvíjajú svoje herecké danosti. Kreatívnou formou hereckých etúd a zmyslových cvičení sa pripravujú na záverečnú prezentáciu, realizovanú spolu s členmi klubu tvorivého písania. Klub vedie lektorka, dlhoročná herečka a bábkoherečka BDnR Mária Šamajová.priblížila prácu v klube.