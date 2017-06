Divé mačky ľudia domestikovali dvakrát

mačky

sú zastúpené gény oboch týchto vývojových línií. Zistili to vedci na základe dosiaľ najdetailnejšieho výskumu mačacej DNA. Jeho výsledky publikovali v najnovšom čísle magazínu Nature Ecology & Evolution.K prvému udomácneniu divejpodľa vedcov prišlo pred približne deväťtisíc rokmi na Arabskom polostrove, k druhému o niekoľko tisícok rokov neskôr v Egypte. Do zvyšku sveta sadomáca dostala na lodiach, kde v tých časoch bývala vždy vítanou súčasťou posádky, keďže chytala potkany. Dnes žijúna všetkých svetadieloch s výnimkou Antarktídy."Tipla by som si, žesi vybrali spoločnosť človeka, ale bolo to spojenie výhodné pre obe strany," cituje britská BBC Evu-Mariu Geigl, šéfku tímu z parížskeho Institut Jacques Monod, ktorý stál za výskumom. Vedci sa domnievajú, žesa začali ponevierať okolo ľudských obydlí so zámerom chytať myši v obilných skladoch.Výsledky vyplývajú z výskumu mitochondriálnej DNA, ktorá sa dedí po materskej línii, získanej z viac ako 200 exemplárov starovekých mačiek, nájdených vo vikinských hroboch, egyptských sarkofágoch a na pohrebiskách z Doby kamennej. Jedným z prekvapivých zistení, ktoré podľa BBC z výskumu vyplýva, je to, že strakaté vzory sa na mačacích kožúškoch po prvý raz objavili až v 14. storočí v západnom Turecku.