Diviaky sa premnožili pre dostatok žaluďov,no lákajú ich aj kontajnery

Diviak,ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. mája (TASR) – Premnoženie či stále väčšia blízkosť obydlí k lesu. To sú dôvody, prečo sa divá zver čoraz častejšie presúva do väčších aglomerácií. Poľovníkov preto neprekvapila správa, že diviaky sa v týchto dňoch pohybujú po bratislavskej Dúbravke.povedal Eduard Pokorný zo Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ). Divú zver však lákajú i plné kontajnery na sídliskách blízko lesa či popadané ovocie v opustených záhradách. Pokorný varuje ľudí pred prikrmovaním zveri. Rýchlo si na to zvykne a potom čiastočne stráca svoju prirodzenú plachosť.vysvetlil poľovník. Cez deň ichturisti či hubári, večer napríklad cyklistiZver si tak pokoj začína hľadať na opustených miestach neďaleko sídlisk, majú tam dosť potravy i podmienky na výchovu mláďat.vysvetlil Pokorný.Výskyt voľne žijúcej zveri v uliciach treba nahlásiť mestskej či štátnej polícii, tá osloví poľovníkov. Políciu treba kontaktovať aj v prípade poranenej či uhynutej zveri. Diviaky sú do 1. júla hájené, čo znamená, že sa nesmú strieľať, lebo chránia svoje mladé.Človek by mal pri stretnutí s divou zverou zachovať pokoj. Treba jej ukázať rešpekt, priame pozeranie do očí môže brať ako výzvu, poľovník v takejto situácii nevylučuje útok. Zver odporúča neplašiť.povedal Pokorný.Agresia je podľa neho obvyklá najmä u samice s mláďatami či u samca v dobe párenia. Samice majú mladé práve v tomto období. Poľovníci preto radia byť opatrnejší najmä počas prechádzok či športovania v lese.Ak už divá zver človeka napadla, treba si ľahnúť na zem do skrčenej polohy.dodal poľovník.