Djokovič sa na Wimbledon naladí v Eastbourne

Srbský tenista Novak Djokovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Eastbourne 21. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa predstaví na budúcotýždňovom podujatí ATP na tráve v Eastbourne, ktorým sa chce pripraviť na blížiaci sa grandslamový turnaj vo Wimbledone. Podľa organizátorov Aegon International Eastbourne štvrtý hráč svetového rebríčka akceptoval voľnú kartu do hlavnej súťaže.Bude to prvýkrát od roku 2010, čo si Djokovič zahrá na trávnatom turnaji v období medzi Roland Garros a Wimbledonom. Na parížskej antuke vypadol prekvapujúco vo štvrťfinále dvojhry, keď prehral v troch setoch so šestkou "pavúka" Rakúšanom Dominicom Thiemom. V Eastbourne v južnom Anglickom sa predstavia aj Gael Monfils, Feliciano Lopez či John Isner. Informáciu priniesla agentúra AP.