Djordjevič z KB Košice dostal pokutu 500 eur za incident s Hortonom

Vladimir Djordjevič, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - Basketbalista KB Košice Vladimir Djordjevič dostal od disciplinárneho orgánu HK SBL pokutu 500 eur. Dôvodom je opľutie amerického legionára v službách BK Inter Bratislava Jermonta Hortona.Incident sa stal v sobotňajšom 5. zápase semifinále play off Eurovia SBL medzi Interom a Košicami (103:85). Údajné rasistické poznámky Djordjeviča na adresu Hortona nepotrestali. Do konfliktu sa zapojil aj ďalší hráč hostí Svetozar Stamenkovič, ktorý vybehol z lavičky na palubovku, udrel Hortona do tela, no trest nedostal. Informoval o tom portál basket.sk.Obaja hráči Košíc tak budú k dispozícii svojmu tímu v utorkovom 6. semifinále na domácej palubovke.