DKV Box Europe odštartuje cestu k jednotnému vyúčtovaniu mýta

Výhody DKV Box Europe

* Jedna zmluva, jeden mýtny box a jedno vyúčtovanie pre celú Európu – pre dopravcov blízka realita



* DKV Box Europe – jednoduchá inštalácia a konfigurácia krajín, manuálne nastavenie počtu náprav, hybridná rádiová technológia



* Pohodlné objednanie a online registrácia do mýtnych systémov





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 28. mája (WBN/PR) -„Naším cieľom je ponúknuť dopravcom palubnú jednotku DKV Box Europe, ktorá počínajúc posledným štvrťrokom tohto roka v strednodobom horizonte postupne nahradí všetky jednotky namontované vo vozidle,“ hovorí Jürgen Steinmeyer, riaditeľ pre mýtne služby v spoločnosti DKV Euro Service.DKV plánuje spustiť úhradu mýtnych poplatkov prostredníctvom jednotky DKV Box Europe behom štvrtého štvrťroka tohto roka najprv v Belgicku. Aktivácia nemeckého mýta by mala prebehnúť na začiatku budúceho roka. Na jar 2019 budú nasledovať krajiny využívajúce mikrovlnné mýtne systémy s mýtnymi bránami, medzi ktoré patrí Rakúsko, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko.Onedlho na to má byť aktivované tiež Taliansko. „Krajiny ako Poľsko, Slovinsko a Maďarsko v súčasnosti ešte upresňujú svoje nariadenia k EETS, takže ich zatiaľ nie je možné pokryť boxom pre viacero krajín. Sme s nimi v kontakte a čoskoro zahájime jednanie o certifikácii,“ dopĺňa J. Steinmeyer.„DKV Box Europe umožní úhradu mýta vo všetkých priebežne pridávaných krajinách bez toho, že by bolo potrebné palubnú jednotku meniť. Registrácia do mýtnych systémov a aktivácia príslušnej krajiny bude komfortná prostredníctvom internetového portálu DKV. Dáta sú do palubnej jednotky odosielané bezdrôtovo, užívateľ si môže DKV Box Europe sám namontovať a prenášať ho z jedného vozidla do druhého. Vďaka vymenovaným prednostiam sa výrazne zníži časová náročnosť i administratíva a zároveň sa zvýši flexibilita pre užívateľa,“ vysvetľuje Ondřej Pavlík, výkonný riaditeľ českej a slovenskej pobočky DKV Euro Service.Nová palubná jednotka je vybavená hybridnou rádiovou technológiou, vďaka ktorej možno hradiť poplatky v mýtnych systémoch využívajúcich ako satelitné, tak mikrovlnné technológie.„Nevylučujem, že bude úhrada mýtnych poplatkov v spomínaných krajinách možná i v skorších termínoch,“ hovorí Jürgen Steinmeyer. „Našou prioritou je poskytovať zákazníkom spoľahlivé služby a zverejňovať výhradne prognózy, ktoré považujeme za reálne.“DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave mnoho služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách.Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 70 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva okolo 930 pracovníkov po celej Európe a v roku 2017 dosiahla obrat 7,2 miliardy eur.Aktuálne je v obehu viac než 3,1 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 170 000 zákazníkov. V rovnakom roku bola karta DKV vyhlásená po trinásty raz za sebou za „Najlepšiu značku“ v kategórii palivových a servisných kariet.