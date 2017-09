DKV Box Europe pre celoeurópske zúčtovanie mýta dodá Siemens

DKV Euro Service je jedným z najväčších poskytovateľov služieb pre dopravcov

BRATISLAVA 4. septembra 2017 (WBN/PR) - Nový DKV Box Europe spĺňa všetky požiadavky členských štátov EÚ, výhodou je plug & play inštalácia bez potreby montáže v odbornom servise.DKV Box Europe vychádza z najnovšej generácie jednotky Sitraffic Sensus. Zariadenie je vybavené hybridnou technológiou pre bezdrôtovú komunikáciu. Vďaka tomu dokáže zaznamenať a vyúčtovať mýtne poplatky ako na základe mikrovlnnej technológie DSRC (Dedicated Short Range Communications), tak aj satelitnej GNSS (Global Navigation Satellite System).„Množstvo OBU jednotiek na trhu ešte nespĺňa všetky technické požiadavky na celoeurópske vyúčtovanie mýta – napríklad kompatibilitu s talianskym mýtnym systémom – a v budúcnosti ich bude potrebné opätovne vymeniť,“ vysvetľuje Jürgen Steinmeyer, riaditeľ pre mýtne služby v spoločnosti DKV Euro Service. „Avšak DKV Box Europe spĺňa najnovšie požiadavky všetkých členských štátov EU a v budúcnosti sa bude dať používať v celej Európe.“Nová palubná jednotka má celý rad výhod. Užívateľ si ju môže sám namontovať a prenášať z jedného vozidla do druhého. Pri novej jednotke odpadla časovo náročná montáž či prestavba v odbornom servise. Registrácia do mýtneho systému a aktivácia príslušnej krajiny prebieha komfortne prostredníctvom internetového portálu DKV. Palubná jednotka prijíma dáta bezdrôtovo, výmena v prípade zmeny vozidla už nie je potrebná. Tým sa výrazne zníži časová náročnosť aj administratíva, a zároveň sa zvýši flexibilita pre užívateľa.„Cieľom pre vstup na trh v roku 2018 je ponúkať vyúčtovanie mýta v Belgicku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Francúzsku. V čase uvedenia na trh alebo krátko potom sa má systém rozšíriť o Taliansko, Portugalsko, Španielsko a Maďarsko,“ vysvetľuje Ondřej Pavlík, výkonný riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV Euro Service. V strednodobom horizonte bude možné prostredníctvom DKV Box Europe robiť vyúčtovanie všetkých mýtnych poplatkov za používanie európskych ciest, tunelov a mostov.Spoločnosť DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave nespočetné množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 65 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek, a tiež služby jednorazovej úhrady mýta alebo vratky dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva 900 pracovníkov po celej Európe a v roku 2016 dosiahla obrat 6,3 miliardy eur. Aktuálne je v obehu približne 2,7 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u viac ako 140 000 zákazníkov. V roku 2016 bola karta DKV už po dvanásty krát za sebou vyhlásená "Najlepšou značkou" v kategórii palivových a servisných kariet.style="text-decoration: underline">DKV Box Europe pre celoeurópske zúčtovanie mýta dodá Siemens © SITA Všetky práva vyhradené.