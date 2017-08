DKV pridáva ďalšie funkcie pre zvýšenie bezpečnosti kariet

DKV odporúča vodičom dodržiavať týchto 10 hlavných zásad:



Majte kartu stále pri sebe a denne ju kontrolujte, nenechávajte ju v opustenom vozidle.

Nikdy nenechávajte PIN spoločne s kartou. Tip: PIN si môžete uložiť do smartfónu pomocou aplikácie iPIN.

PIN pre svoju kartu nikomu neprezrádzajte.

Behom transakcie sa nikam nevzďaľujte a pozorne sledujte, čo sa deje s vašou kartou. Buďte ostražití pri akomkoľvek neobvyklom správaní obsluhy.

PIN zadávajte diskrétne, tlačidlá zakrývajte dlaňou – nedovoľte, aby vás pri platení ktokoľvek pozoroval.

Vždy vyžadujte pokladničný doklad, najmä po zlyhanej transakcii.

Nepožičiavajte kartu inej osobe.

Pri platobných automatoch si všímajte akékoľvek neobvyklé prvky, PIN nezadávajte v blízkosti cudzej osoby.

K palivovej karte sa správajte ako k vlastnej platobnej karte.

Aj pri najmenšom podozrení kartu okamžite nechajte zablokovať a krádež okamžite nahláste miestnej polícii.



DKV Euro Service je popredný európsky poskytovateľ služieb pre dopravcov

Spoločnosť DKV Euro Service, popredný poskytovateľ služieb pre dopravcov, pridala k svojej palivovej karte ďalšie funkcie zvyšujúce bezpečnosť bezhotovostných platieb. Majitelia kariet DKV môžu najnovšie využívať flexibilné nastavovanie limitov či možnosť dočasnej deaktivácie a aktivácie.„Bezpečnosť kariet je pre nás prioritou. Snažíme sa vyvíjať stále nové bezpečnostné prvky, a pomáhať tak zákazníkom znižovať riziko strát. V prípade zneužitia totiž stačí, keď podvodník natankuje jednu jedinú nádrž kamiónu a majiteľ firmy príde šmahom ruky o 1 500 eur. Ak by sa zlodejovi podarilo natankovať viackrát, môžu byť straty predovšetkým pre malé firmy likvidačné,“Karty DKV môžu ich majitelia prispôsobiť potrebám každého vozidla nastavením dispozičných limitov priamo vo svojom elektronickom zákazníckom účte DKV Cockpit. Vodiči môžu mať vopred určené,. Ak sa zostatok priblíži k nule, následná platba bude vždy zamietnutá. Druhou možnosťou jealebo zvoliť nulový limit a transakciu povoliť až pred jej uskutočnením.Pokiaľ chcú majitelia pri svojich kartách obmedziť nielen dispozičný či denný limit, ale potrebujú byť tiež informovaní o každom použití alebo o chybnom zadaní PIN, môžu využiť funkcie analytického nástroja DKV eReporting, napr.alebo online sledovanie transakcií na jednotlivých kartách.„Dopravcovia však musia mať na pamäti, že ani dokonalejšie nástroje a bezpečnostné prvky na kartách nezaručia absolútnu ochranu. Vodiči by mali mať pevne zažité bezpečnostné pravidlá pri používaní kariet. Na mieste je i občasná kontrola zamestnancov, či neuschovávajú PIN spoločne s kartou alebo nemajú dokonca PIN poznamenaný priamo na karte,“ doplňuje O. Pavlík.A aké sú základné pravidlá pre používanie palivových kariet?DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave nespočetné množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 65 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek, a tiež služby jednorazovej úhrady mýta alebo vratky dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva 900 pracovníkov po celej Európe a v roku 2016 dosiahla obrat 6,3 miliardy eur. Aktuálne je v obehu približne 2,7 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u viac ako 140 000 zákazníkov. V roku 2016 bola karta DKV už po dvanásty krát za sebou vyhlásená "Najlepšou značkou" v kategórii palivových a servisných kariet.Viac informácií o DKV nájdete na https://www.dkv-euroservice.com/cz/