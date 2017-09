Dlh amerických domácností dosiahol nový rekord

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 13. septembra (TASR) – Celkový dlh amerických domácností dosiahol v druhom štvrťroku tohto roka nový rekord – 12,84 bilióna dolárov. Vyplýva to zo správy Federálnej rezervnej banky v New Yorku, o ktorej v utorok informovala verejnoprávna rozhlasová stanica NPR.Najviac si Američania požičiavajú na bývanie – na hypotékach dlhujú celkovo 8,69 bilióna dolárov. Ďalšie veľké dlžoby majú na úveroch na autách, študentských pôžičkách a na kreditných kartách.Dlh dosiahol nový rekord len po troch mesiacoch. Rekordným bol aj v prvom štvrťroku tohto roka (12,73 bilióna dolárov), keď prekonal maximum z obdobia nástupu finančnej krízy v roku 2008 (12,68 bilióna dolárov).NPR zdôraznila, že v porovnaní s rokom 2008 je v súčasnosti americká ekonomika v oveľa lepšom stave. Úvery na bývanie si tiež podľa nej berú ľudia, ktorí sú schopní ich splácať, a celkovo je požičiavanie zodpovednejšie než v minulosti.uviedla NPR.Ekonóm Sung Won Sohn upozornil, že Američania začínajú zabúdať na ponaučenia, ktoré im dala recesia v rokoch 2007-2009. Zároveň však verí, že súčasná situácia nie je ani zďaleka taká kritická. Odznelo totiž riziko finančného kolapsu, spôsobenéMierne tiež vzrástli príjmy domácností a dlh domácnosti v súčasnosti tvorí nižšie percento z jej príjmu než v čase, keď sa začala finančná kríza.Niektorí ekonómovia však upozorňujú aj na negatívnu stránku zadlženia. Podľa ekonómky Lucie Dunnovej, ktorá 20 rokov študuje spotrebiteľské zadlženie, Američania každý mesiac splatia len približne polovicu dlhov, ktoré majú na kreditných kartách. To znamená, že sú vystavení poplatkom za omeškanie splátky a vyšším úrokovým sadzbám. Dunnová tiež zdôraznila, že život na dlh je veľmi stresujúci.