Dlh v zdravotníctve za rok narástol o vyše 143 miliónov eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Dlh v zdravotníctve narástol vlani o 143,89 milióna eur. Záväzky po lehote splatnosti dosiahli ku koncu minulého roka rekordných 791,13 milióna eur. Najviac, 679,24 milióna eur, dlhujú na nezaplatených faktúrach a odvodoch štátne univerzitné a fakultné nemocnice. Vyplýva to z informácie ministerstva zdravotníctva, ktorú vláda vzala v stredu na vedomie.Celkové záväzky štátnych zdravotníckych zariadení vlani vzrástli o 123,52 milióna eur. To predstavuje medziročný nárast o 20,15 milióna eur. Najväčšie dlhy majú voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu (52,7-percentný podiel z celkového dlhu), nasledujú záväzky voči Sociálnej poisťovni, daňovým úradom a zdravotným poisťovniam (30,1 %). Nemocnice dlžia ďalšie peniaze aj za energie či služby.píše sa v informácii ministerstva.Tržby od zdravotných poisťovní naďalej nedokážu pokryť prevádzkové náklady 13 najväčších univerzitných a fakultných nemocníc napriek postupnému znižovaniu ostatných nákladov.doplnilo ministerstvo.So záväzkami po lehote splatnosti majú problémy aj zariadenia v pôsobnosti ministerstiev vnútra a obrany (26,19 milióna eur), ako aj tie delimitované na obce a vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie (85,13 milióna eur). Zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti mali vlani záväzky po lehote splatnosti vo výške 0,57 milióna eur.Ministerstvo zdravotníctva si je podľa svojej hovorkyne Zuzany Eliášovej vedomé situácie, v ktorej sa pre dlhy nachádzajú zdravotnícke zariadenia. Nemocniciam má s rekordnými dlhmi opäť pomôcť oddlžovanie, na ktoré pôjdu stovky miliónov eur. Proces sa už začal, do oddlžovania sa zapojilo 29 zdravotníckych zariadení.