Dlhodobá bolesť krížov značí zápal chrbtice, môže aj zvápenatieť

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ostrú bolesť v krížoch a dlhodobo stuhnuté telo netreba podľa lekárov podceňovať. Ide totiž o problém, ak sa človek po vstaní z postele musí najprv ponaťahovať, rozcvičiť a dať si liek od bolesti.povedal reumatológ Zdenko Killinger z Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Ak sa táto choroba nelieči, môže dôjsť ku zvápenatiu chrbtice, čo "má dramatický vplyv na pohyblivosť". Viaceré reumatologické centrá sa dnes preto rozhodli vyšetriť pacientov bez výmenného lístka, zorganizovali Deň otvorených dverí. Ich zoznam možno nájsť na webe jetoochrbte.sk.Zápalové ochorenie chrbtice sa najprv prejavuje nenápadne. Mnohí to prehliadajú alebo pripisujú inej chorobe. Ľudia by mali spozornieť, ak sa v noci alebo ráno budia na bolesti krížov.objasnil Killinger. Za varovné signály označil aj nešpecifické príznaky ako zápal oka, psoriáza, zápaly čriev, kĺbov či šliach.upozornil reumatológ. Prvé príznaky prichádzajú medzi 20. a 30. rokom života, choroba sa naplno prejaví do štyridsiatky. Muži na zápalové ochorenie chrbtice trpia trikrát častejšie ako ženy. Za bolesťou možno hľadať rôzne príčiny - napríklad môže ísť o dôsledok úrazu, prílišného stresu, napätia, nezdravého spôsobu života, v hre je aj genetická predispozícia.Viac ako trojmesačné bolesti chrbta sú podľa Killingera dôvodom na návštevu lekára. Konkrétne dnes ju využijú viacerí pacienti. Reumatologické centrá, ktoré dnes vyšetrujú bez výmenného lístka, budú mať plno od rána. Záujem pacientov bol veľký, všetky voľné termíny sa už v rámci Dňa otvorených dverí obsadili.