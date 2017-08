Dlhodobo nespokojní taxikári vyšli opäť do ulíc Bratislavy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. augusta (TASR) – Nespokojní bratislavskí taxikári, ktorí dlhodobo protestujú proti mobilnej aplikácii Uber, jej podobným aplikáciám a nelegálnym vodičom, sa nevzdávajú svojho boja za zrovnoprávnenie podnikateľských podmienok v rámci taxislužieb ani počas tohtoročného leta. Napriek vysokým teplotám sa dnes do generálneho štrajku zapojilo niekoľko desiatok z nich, ktorí sa popoludní vydali na protestnú jazdu z Petržalky cez Most SNP do centra mesta.uviedol pre TASR predseda Občianskeho združenia koncesovaných taxikárov Matej Krampl. Podľa mnohých taxikárov sú totiž dva roky dlhá doba, aby sa problém vyriešil, resp. začal riešiť, avšak kompetentné orgány sú podľa nich nečinné.zdôraznil Krampl.Zároveň podotýka, že nejde a priori o zrušenie mobilných aplikácií podobných Uberu. Ide im skôr o zrovnoprávnenie podnikateľských podmienok a jednotné dodržiavanie zákona. Poukazuje pritom na fakt, že v Maďarsku či v Česku síce takéto aplikácie predbežnými opatreniami zakázali, ale v krajinách ako Rakúsko, Anglicko či Rusko takéto aplikácie bez problémov fungujú, ale s tým, že dodržiavajú platné zákony. Taxikári sú pritom podľa Krampla pripravení bojovať dovtedy, kým sa situácia nezmení.zareagovala na dnešný protest pre TASR Miroslava Jozová, hovorkyňa Uber SR a ČR. Je pritom presvedčená, že tradičné služby osobnej prepravy a nové digitálne služby môžu úspešne fungovať spoločne v jednom meste. Na otázku, či spoločnosť Uber prípadne zvažuje odchod zo slovenského trhu, odpovedala, že. Svedčí o tom podľa jej slov napríklad aj fakt, že v súčasnej dobe je v Bratislave približne 37.000 aktívnych cestujúcich a viac ako 500 aktívnych vodičov.Hlavné mesto dlhodobo deklaruje záujem o riešenie situácie. Problémom je však podľa jeho vedenia nejasnosť kompetencií, príp. ich nedostatočnosť. Mesto totiž napr. môže riešiť správne delikty taxislužieb v správnom konaní len na základe podnetu štátnej či mestskej polície, ktorá ale autá kontrolovať nemôže, lebo nie sú označené ako taxislužba.povedala pre TASR Katarína Kohútiková z tlačového oddelenia magistrátu.Hlavné mesto však podľa nej pripravuje nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o výkone taxislužby. Navrhované zmeny by sa mali týkať najmä stanovíšť, zavedenia registračnej známky vozidla, zavedenia etického kódexu taxikárov či prísnejších pravidiel na cenníky umiestňované na pravých predných dverách vozidla s cieľom zlepšenia ich prehľadnosti a čitateľnosti. Kohútiková však upozorňuje, že hoci mesto reguluje ceny MHD, do tvorby cien taxislužieb zasiahnuť zo zákona nemôže, pretože by sa dostalo do konfliktu so zákonom o cenách. Koncepčné riešenie však bratislavský magistrát vidí v zmene legislatívy v Národnej rade SR, ktorá by podľa Kohútikovej obsiahla aj taký druh služby, akú poskytuje Uber.uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká, podľa ktorej na ministerstve stále prebieha diskusia o tejto problematike a platných podmienkach.doplnila Ducká s tým, že kontrolu zo zákona o cestnej doprave vykonáva Policajný zbor a obec.Vstupovať do cenotvorby na trhu a obchodného vzťahu medzi klientom a poskytovateľom taxislužieb však rezort financií nemá v úmysle.uvádza sa v stanovisku ministerstva.