Dlhy domácností v USA sa vlani priblížili k úrovni pred krízou

New York 16. februára (TASR) - Celková výška dlhu amerických domácností vlani vzrástla najstrmšie za celú dekádu. A vo 4. kvartáli 2016 sa priblížila k historickému maximu, ktoré dosiahla tesne pred vypuknutím finančnej krízy v roku 2008. Motorom rastu zadlženosti Američanov boli vlani úvery na autá, študentské pôžičky, hypotekárne úvery a dlhy na kreditných kartách.Konkrétne sa dlh amerických domácností v posledných troch mesiacoch minulého roka vyšplhal na 12,58 bilióna USD (11,81 bilióna eur). To je o 460 miliárd USD viac ako vo 4. kvartáli 2015 a len o 0,8 % menej ako historické maximum 12,68 bilióna USD v 3. kvartáli 2008, keď skrachovala banka Lehman Brothers (15. septembra 2008) a odštartovala tak najhoršiu finančnú krízu v tomto storočí a následne aj recesiu ekonomiky. Vyplýva to z údajov newyorskej centrálnej banky Fed.Newyorský Fed predpovedá, že výška dlhu amerických domácností dosiahne tento rok nový historický rekord. Ale zároveň pripomína, že zloženie dlhu je tentoraz iné ako pred krízou v roku 2008, keď sa na ňom rozhodujúcou mierou podieľali hypotéky.Veľký podiel na zadlženosti Američanov majú teraz študentské pôžičky a pôžičky na autá, zatiaľ čo podiel hypoték sa oproti obdobiu pred krízou znížil.Konkrétne, dlhy Američanov v oblasti hypoték sa vo 4. kvartáli 2016 zvýšili medziročne o 231 miliárd na 8,48 bilióna USD, dlhy zo študentských pôžičiek vzrástli o 78 miliárd na 1,31 bilióna USD a dlhy z pôžičiek na kúpu auta stúpli o 93 miliárd USD na 1,16 bilióna USD.