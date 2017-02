Dlhy spláca polovica Slovákov. Viac ako tretina dlžníkov je bez práce

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. februára (TASR) - Polovica (51 %) Slovákov spláca nejaký úver. Viac ako tretina dlžníkov (37 %) nemá zamestnanie a nachádza sa v horšej finančnej situácii. Vyplýva to z prieskumu Millward Brown pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov,Úver má takmer rovnaký počet mužov a žien (52, resp. 51 % obyvateľov SR), najčastejšie v strednom veku (68 % ľudí vo veku 35 až 44 rokov). Najčastejšie si požičiavajú ľudia z miest s počtom obyvateľov od 10.000 do pol milióna (53 %), najmenej Slováci žijúci na dedine s počtom obyvateľov do tisíc (45 %).konštatovala Markéta Kolářová zo spoločnosti KRUK.Vziať si úver v tomto roku plánuje zhruba každý desiaty Slovák, spravidla s cieľom zaobstarania bývania (42 %), vybavenia bytu (25 %) alebo nákupu vozidla (24 %). Úvery si berú predovšetkým ľudia, ktorí považujú svoje znalosti o finančnom trhu za veľmi vysoké.Priemerná zadlženosť Slovákov v rámci spotrebných úverov (bez zahrnutia hypoték) je pomerne nízka, muži v priemere dlhujú okolo 1180 eur, zatiaľ čo ženy necelých 900 eur. Najviac dlhujú obyvatelia Košického kraja (v priemere 3800 eur), najmenej ľudia z Bratislavy (priemerne 3400 eur)." dodáva Kolářová.