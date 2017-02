Dlžníkovi ostane pri osobnom bankrote 10.000 eur na zábezpeku bývania

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. februára (TASR) – Každý dlžník, ktorý využije osobný bankrot, si bude mať právo ponechať sumu 10.000 eur. Tá bude predstavovať takzvanú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Jej výšku posúdi vláda na svojom dnešnom zasadnutí. Členovia kabinetu budú mať na stole návrh nariadenia pripravený ministerstvom spravodlivosti.Predpis dopĺňa novelu konkurzného zákona, ktorej cieľom je dostupnejší osobný bankrot. Zavedenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia má zvýšiť ochranu dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Suma sa má ukladať na osobitný bankový účet pod exekučnou ochranou. Z neho bude mať dlžník možnosť čerpať peňažné prostriedky.Ministri by mali rozhodnúť aj o osobe nového splnomocnenca vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom (MSD) vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Má sa ním stať Metod Špaček, ktorý na poste nahradí doterajšieho splnomocnenca Drahoslava Štefánka. Ten sa 16. januára 2017 ujal funkcie vedúceho Úradu Rady Európy v Bosne a Hercegovine so sídlom v Sarajeve. Špaček pôsobí ako riaditeľ Odboru medzinárodného práva ministerstva zahraničných vecí, do novej funkcie ho navrhol minister Miroslav Lajčák.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predkladá na rokovanie vlády návrhy noviel dvoch vládnych nariadení, ktoré ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami tzv. oddelených priamych platieb a tzv. viazaných priamych platieb. Návrhy precizujú implementáciu nového systému priamych platieb, pokiaľ ide o niektoré minimálne požiadavky na ich získanie a všeobecné požiadavky.