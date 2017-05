Dnes sa potvrdí, či sa NATO pripojí ku koalícii bojujúcej proti IS

NATO. Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. mája (TASR) – Lídri členských štátov NATO dnes potvrdia, či sa NATO pripojí do medzinárodnej koalície bojujúcej proti takzvanému Islamskému štátu (IS). Dôležitou témou bude výška výdavkov členských štátov na obranu, ku ktorej sa zaviazali pri vstupe do NATO. Slovenský prezident Andrej Kiska predstaví na summite najnovšie kroky Slovenska v oblasti obrannej politiky.Hoci už teraz je v 68-člennej koalícii proti IS väčšina štátov NATO, lídri by mali na dnešnom summite potvrdiť, že do boja proti proti islamským radikálom sa zapojí Aliancia ako celok. Nepôjde ale o priame bojové akcie, ale posilnenie monitoringu vzdušného priestoru lietadlami AWACS a koordináciu leteckej dopravy nad Irakom a Sýriou. Potvrdil to aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg s tvrdením, že Aliancia sa bude sústreďovať na výcvik miestnych síl.Práve výcvik irackých špecialistov v odmínovaní a údržbe vojenskej techniky je jeden z príspevkov, ktorý NATO poskytne Slovensko. Vyšle na tento účel do Iraku 47 vojakov. Na výcviku irackých síl sa budú podieľať aj naše špeciálne sily a príslušníci vojenskej polície. Slovenská vláda zároveň schválila vyslanie 150 slovenských vojakov do Lotyšska na obdobie jedného roka od júna 2018 v reakcii na obavy pobaltských štátov z možnej ruskej agresie, ktorá nabrala reálne kontúry po anexii ukrajinského Krymu.Ďalším konkrétnym krokom smerom k splneniu záväzkov plynúcich z členstva v NATO bude sľub, že Slovensko vynaloží do konca roka 2020 každoročne na obranu 1,6 percenta hrubého domáceho produktu. Deklaráciou sa k tomuto cieľu zaviazal minulý týždeň aj slovenský parlament. Súčasťou slovenského príspevku bude aj pokračovanie vo vedení zvereneckého fondu NATO pre Ukrajinu v oblasti odmínovania a likvidácie nevybuchnutej munície a pokračovanie účasti v misii NATO v Afganistane.Slovenské príspevky do spoločnej obrany na summite NATO predstaví prezident Andrej Kiska. Na rokovaní ho budú sprevádzať minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) a minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS).Konkrétne slovenské kroky v obrannej oblasti zaznejú na summite NATO v čase, keď Donald Trump jednoduchým jazykom vyhlasuje, že americkí spojenci v Aliancii si musia plniť svoje záväzky, ak chcú požívať výhody členstva. Dve percentá HDP na obranu dali vlani okrem USA len štyri štáty – Grécko, Spojené kráľovstvo, Estónsko a Poľsko.Summit sa odohrá po prvý raz v novom sídle Aliancie. Dokončenie stavby nového sídla sa opakovane posunulo a celá stavba stála 1,1 miliardy eur. Oficiálny program sa začne o 17:00 h odovzdaním symbolických kľúčov od budovy od belgického premiéra Charlesa Michela do rúk Jensa Stoltenberga. Nasledovať bude prelet bojových lietadiel.V novom sídle budú aj dva pamätníky. Nemecká kancelárka Angela Merkelová odhalí pamätník berlínskeho múru, ktorý má pripomínať víťazstvo slobody nad útlakom. Donald Trump zas odhalí pamätník z fragmentu budov Svetového obchodného centra v New Yorku, ktoré sa 11. septembra 2001 stalo terčom teroristického útoku. Bude to symbol článku 5 zakladajúcej zmluvy NATO o kolektívnej obrane, ktorý bol v roku 2011 zatiaľ jediný raz aktivovaný.Lídri sa stretnú na spoločnej večeri a summit by sa mal skončiť približne o deviatej večer. Z Bruselu Donald Trump odletí priamo na summit G7 na Sicíliu.Trump sa v stredu stretol s belgickými vrcholnými predstaviteľmi a dnes doobeda ho čaká schôdzka s lídrami inštitúcií EÚ a obed s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.