Dnes sa začína 360. ročník Radvanského jarmoku

Na archívnej snímke celkový pohľad na Radvanský jarmok na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 8. septembra (TASR) – V meste pod Urpínom dnes otvára svoje brány jubilejný 360. Radvanský jarmok. Jedno z najnavštevovanejších podujatí Banskobystrického kultúrneho leta až do nedele (10.9.) láka malých aj veľkých na bohatý program, trh tradičných remesiel i dobré jedlo či pitie. Nebude chýbať pokus o slovenský rekord vo výrobe najväčšieho koryta, unikátna poštová známka v tvare srdca s vôňou medovníka či vzácna návšteva z Francúzska. Ukáže sa totiž priamy potomok rodu Radvanských, zakladateľov "jarmoku všetkých jarmokov", ako sa mu hovorí, ktorého sa podarilo historikom vypátrať."Teší ma, že okrem partnerských miest prijal naše pozvanie aj Anton Radvanský a svojou účasťou podčiarkne výnimočnosť Radvanského jarmoku. Dnes podvečer v rámci slávnostného otváracieho ceremoniálu pozdraví všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta. Máme naplánovanú obhliadku kaštieľa Radvanských, ktorý sa v súčasnosti obnovuje. Verím, že nielen zahraniční hostia, ale najmä Banskobystričania si prídu jubilejný jarmok naplno vychutnať," pozýva banskobystrický primátor Ján Nosko.Návštevníci sa môžu tešiť na vizuálnu šou, ktorá oživí historický jarmok so šľachtou, remeselníkmi, mešťanmi, baníkmi, kaukliarmi či žobrákmi a prepojí ho s tým súčasným. Čaká ich aj varešková volenka, koncert Jany Kirschner, tvorivé dielne pre dospelých a výroba repliky zariadenia na drvenie a spracovanie banského výťažku. Medzi zaujímavosti budú opäť patriť ukážky tavenia liatiny v kopulovej peci. Radvanský jarmok bude aj o bábkarských rodoch.Trh tradičných remesiel na námestí po prvý raz otvorí pre remeselníkov aj Lazovnú ulicu, do mesta pod Urpínom sa ich ohlásilo okolo 250 nielen zo Slovenska, ale i z Česka, Maďarska, Poľska, Bulharska, Srbska a Ruska. Prevahu majú aj tento rok medovnikári a rezbári, predstavia sa tiež keramikári, kožušníci, remenári, kováči, výrobcovia šperkov, krojov, marionet a spracovatelia medu.Predajná doba stánkov s remeslami je do 20.00 h, v nedeľu do 16.00 h. Stánky s jarmočnými špecialitami budú k dispozícii do druhej hodiny rannej, v nedeľu končia o 16.00 h. Lokality so zábavnými kolotočmi sú počas jarmoku otvorené do polnoci.Počas trvania jarmoku sa vodiči nevyhnú úplným uzáverám miestnych komunikácií či zobojsmerneniu v niektorých úsekoch. Magistrát odporúča návštevníkom nechať autá doma a radšej využiť linky MHD.