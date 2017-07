Dnes sa začína v Trenčianskych Bohuslaviciach festival Žákovic Open

Žákovic Open, ilustračná snímka.. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Žákovic Open, ilustračná snímka.. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 21. júla (TASR) – Dnes popoludní štartuje 17. ročník festivalu Žákovic Open. Areál v Trenčianskych Bohuslaviciach organizátori sprístupnia o 12. hodine a fanúšikom bude k dispozícii až do nedeľného poludnia.Do Bošáckej doliny mieria Tata Bojs, Le Payaco, Čad, Billy Barman, Lavagance, VEC & SUPA, Medial Banana či Fuera Fondo. Po prvý raz tu vystúpi speváčka Katarzia. Nemôže chýbať domáca kapela Hex, pripravený je aj futbalový turnaj hudobníkov s fanúšikmi."Návštevníci sa môžu ubytovať zadarmo v stanovej dedinke oproti areálu festivalu. Sú v nej sprchy, chemické toalety, cisterna s pitnou vodou a bufety s občerstvením. K dispozícii je však aj stanová dedinka Extra. Nachádza sa vedľa pódia, takže fanúšikovia sú priamo v centre diania a nič im neutečie. Dedinka je oplotená a strážená. Zároveň ponúka benefity ako napríklad sedenie so slnečníkmi, chladničky, veselý bazénik, sprchu, umývadlá, WC či parkovisko, ktoré je vzdialené len 50 metrov," informuje organizátor festivalu Tomáš "Yxo" Dohňanský.Návštevníci, ktorí prídu vlastným autom, môžu parkovať zadarmo na upravenej časti poľa smerom na Bošácu. Všade ich budú navigovať orientačné tabule. Tí, ktorí prídu vlakom, majú opäť zabezpečenú kyvadlovú dopravu.Žákovic Open je rodinný festival, deti do desať rokov majú naň vstup zdarma. V areáli pribudli aj preliezačky a šmykľavka pre najmenších. Organizátori nezabudli ani na hygienu a stánky s kvalitným občerstvením. K dispozícii je funkčný bar v penzióne."Som nesmierne rád, že sa nám darí organizovať festival, ktorý si za tie roky našiel stabilnú fanúšikovskú základňu a ktorý nie je žánrovo ohraničený. Som rád, že pribúdajú aj noví návštevníci, ktorí ocenia fantastickú a naozaj jedinečnú atmosféru. Teší nás aj pochvala samotných muzikantov a ich konštatovanie, že Žákovic je pre nich jedna z top akcií leta. Z celého srdca pozývam všetkých, ktorí ešte náš festival nenavštívili, aby si prišli užiť dva nádherné dni, oddýchnuť si a stretnúť kopec krásnych ľudí," pozýva Dohňanský.Myšlienka na zorganizovanie Žákovic Open vznikla v roku 1999. Hexák Tomáš "Yxo" Dohňanský spolu s kamarátom Mariánom Žákovicom prišli s nápadom usporiadať akciu v Trenčianskych Bohuslaviciach, na ktorej by sa stretli kamaráti, priatelia a spriatelené kapely.