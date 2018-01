Dnes sa začnú koaličné rokovania strán únie CDU/CSU a SPD

Nemecká kancelárka a šéfka nemeckých kresťanských demokratov (CDU/CSU) Angela Merkelová (vľavo) a predseda sociálnych demokratov (SPD) Martin Schulz Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. januára (TASR) - V Berlíne sa v piatok predpoludním oficiálne začnú koaličné rokovania strán únie CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD.Najskôr sa v sídle Kresťanskodemokratickej únie (CDU) stretnú lídri všetkých troch strán, Angela Merkelová, ako aj jej kolegovia z Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), Horst Seehofer a Martin Schulz.Následne by rozhovory mali pokračovať za účasti 15 špičkových predstaviteľov každého z troch spomínaných subjektov.S odvolaním sa na nemenované stranícke zdroje o tom informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA.Kým strany únie CDU/CSU by chceli v čo najkratšom čase dospieť ku konsenzu s cieľom ukončiť rokovania ešte pred karnevalovým obdobím, SPD sa i vo štvrtok nechala počuť, že si rokovania vyžiadajú istý čas. Navyše, ako je známe, sociálni demokrati by o návrhu koaličnej dohody hlasovali na úrovni celej členskej základne, ktorú tvorí okolo 440.000 ľudí. Samotný proces ich hlasovania si vyžiada ďalšie tri týždne.