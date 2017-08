Dnes štartuje Vuelta. Na španielskych cestách bude zápoliť aj Slovák

Slovenský cyklista Michael Kolář Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

prehľad etáp:



19. augusta - 1. etapa: Nimes (Fr.) - Nimes (Fr.), 13,7 km - tímová časovka

20. augusta - 2. etapa: Nimes (Fr.) - Gruissan (Fr.), 203,4 km - rovinatá



21. augusta - 3. etapa: Prades (Fr.) - Andorra la Vella (And.), 158,5 km - horská

22. augusta - 4. etapa: Escaldes-Engordany (And.) - Tarragona, 198,2 km - rovinatá



23. augusta - 5. etapa: Benicassim - Alcossebre, 175,7 km - zvlnená s doajdzom na vrchole

24. augusta - 6. etapa: Villarreal - Sagunt, 204,4 km - zvlnená



25. augusta - 7. etapa: Lliria - Cuenca, 207,0 km - rovinatá

26. augusta - 8. etapa: Hellin - Xorret de Cati, 199,5 km - zvlnená



27. augusta - 9. etapa: Orihuela - Alto de Puig Llorenca, 174,0 km - zvlnená s dojazdom na vrchole

28. augusta - voľný deň



29. augusta - 10. etapa: Caravaca de la Cruz - El Pozo Alimentacion, 164,8 km - kopcovitá

30. augusta - 11. etapa: Lorca - Observatorio Astronomico de Calar Alto, 187,5 km - horská s dojazdom na vrchole



31. augusta - 12. etapa: Motril - Antequera, 160,1 km - kopcovitá

1. septembra - 13. etapa: Coin - Tomares, 198,4 km - rovinatá



2. septembra - 14. etapa: Ecija - Sierra de la Pandera, 175 km - horská s dojazdom na vrchole

3. septembra - 15. etapa: Alcala la Real - Alto Hoya de la Mora, 129,4 km - horská s dojazdom na vrchole



4. septembra - voľný deň

5. septembra - 16. etapa: Circuito de Navarra - Logrono, 40,2 km - individuálna časovka



6. septembra - 17. etapa: Villadiego - Alto de Los Machucos, 180,5 km - horská s dojazdom na vrchole

7. septembra - 18. etapa: Suances - Alto de Santo Toribio de Liebana, 169 km - kopcovitá s dojazdom na vrchole



8. septembra - 19. etapa: Caso - Gijon, 149,7 km - kopcovitá

9. septembra - 20. etapa: Corvera de Asturias - Alto de L'Angliru, 117,5 km - horská s dojazdom na vrchole



10. septembra - 21. etapa: Arroyomolinos - Madrid, 117,6 km - rovinatá

celkovo: 3324,1 km



prehľad víťazov od roku 2000:



2000 Roberto Heras (Šp.)

2001 Angel Casero (Šp.)

2002 Aitor Gonzalez (Šp.)



2003 Heras

2004 Heras

2005 Denis Meňšov (Rus.)*



2006 Alexander Vinokurov (Kaz.)

2007 Meňšov

2008 Alberto Contador (Šp.)



2009 Alejandro Valverde (Šp.)

2010 Vincenzo Nibali (Tal.)

2011 Juan Jose Cobo (Šp.)



2012 Contador

2013 Christopher Horner (USA)

2014 Contador



2015 Fabio Aru (Tal.)

2016 Nairo Quintana (Kol.)



* - pôvodného víťaza Roberta Herasa diskvalifikovali za doping



najviac triumfov:



3 - Tony Rominger (Švaj.) 1992, 1993, 1994, Roberto Heras (Šp.) 2000, 2003, 2004, Alberto Contador (Šp.) 2008, 2012, 2014

Nimes 19. augusta (TASR) - Dnes odštartuje záverečná Grand Tour sezóny Vuelta a Espaňa. Najväčší favorit na celkový triumf je britský cyklista zo stajne Sky Chris Froome, ktorý v júli štvrtýkrát v kariére triumfoval na Tour de France. O titul sa chcú pobiť aj domáci Alberto Contador, ktorý sa po podujatí rozlúči s kariérou, Taliani Vincenzo Nibali a Fabio Aru, Francúz Romain Bardet, či trio z Orica-Scott. Tento rok bude na španielskych cestách zápoliť aj Slovák. Michael Kolář absolvuje v drese Bora-Hansgrohe svoje premiérové preteky zo slávnej trojkoruny.Froome sa na Vuelte predstaví už šiestykrát, raz preteky nedokončil, raz bol štvrtý a trikrát skončil v celkovom poradí na druhej priečke. V roku 2011 ho zdolal Juanjo Cobo, o tri roky neskôr Contador a vlani Nairo Quintana. Ten sa tentokrát rozhodol neobhajovať titul. Tridsaťdvaročný Froome tak bude o to väčší favorit a pokúsi sa ako tretí muž histórie skompletizovať víťazné double na Tour a Vuelte v jednej sezóne. Pred ním to dokázali iba Francúzi Jacques Anquetil v roku 1963 a Bernard Hinault v roku 1978.vyhlásil pre agentúru AP Froome.povedal riaditeľ britskej stajne Sky Dave Brailsford.Medzi favoritov patrí aj Contador, ktorému sa na uplynulej Tour až tak nedarilo. Síce nakoniec uhájil pozíciu medzi najlepšou desiatkou (9.), ale na víťazného Froomea stratil až deväť minút. Na Vuelte ho však dopredu bude hnať nielen domáce prostredie a fanúšikovia, ale najmä fakt, že pôjde o jeho posledné preteky v bohatej a úspešnej kariére.odkázal fanúšikom, keď oznámil koniec kariéry.Organizátori si uctili výkony tridsaťštyriročného pretekára tímu Trek-Segafredo a udelili mu dres s číslom 1. Contador počas kariéry triumfoval na Tour v rokoch 2007 a 2009. O prvenstvo z roku 2010 prišiel po tom, ako mal pozitívny test na zakázaný clenbuterol. Za doping mu udelili dvojročný dištanc a zobrali mu aj titul z Giro d'Italia z roku 2011. Contador je jeden zo šiestich cyklistov, ktorí vyhrali všetky tri podujatia GrandTour - Giro (Contador vyhral v rokoch 2008, 2015), Tour de France (2007, 2009) i Vueltu (2008, 2012, 2014). V španielskej cyklistike je pred ním iba Miguel Indurain.Medzi ďalších adeptov na celkové poradie patria Taliani Vincenzo Nibali a Fabio Aru, ktorí sa premiérovo postavia na štart Grand Tour ako rivali a nie ako spolujazdci.Nibali triumfoval na španielskych cestách v roku 2010 a o tri roky neskôr bol druhý. Jazdec stajne Bahrain-Merida má na konte aj dva triumfy z Gira a jeden na Tour (2014). Tento rok si vybral jarné Giro (skončil 3.) a chýbal na, takže by mal byť plný síl. Prípravu na Vueltu absolvoval na Okolo Poľska, kde skončil celkovo deviaty. "Cítim sa celkom dobre. Ako dobre, sa dozvieme až počas pretekov. Mám za sebou vydarený tréningový blok v Dolomitoch, ktorý mi dal odpovede na otázky o mojej forme, ktoré som hľadal. Absolvoval som Okolo Poľska, ktoré je stavané pre agresívnych jazdcov, ale viedol som si celkom dobre," povedal pre La Gazzetta dello Sport Nibali, ktorému bude v tíme robiť spoločnosť aj mladší brat Antonio.Aru je líder Astany, na Tour skončil piaty, vlani jazdil spolu v jednom tíme ešte s V. Nibalim. Dvadsaťsedemročný vrchár vyhral Vueltu v roku 2015, čo je jeho najväčší úspech. "Nemám pochybnosti o mojej forme, ale neviem presne, aký dobrý budem. Je to prvýkrát, keď pôjdem v jednej sezóne dve Grand Tours. Myslím si, že po Tour som si dobre oddýchol a zregeneroval. Mierim vysoko," povedal Aru.Medzi ďalších favoritov sa radia Francúzi Romain Bardet z AG2R, tretí na tohtoročnej Tour, Warren Barguil zo Sunwebu, Poliak Rafal Majka z Bory, ktorý si chce napraviť chuť po zranení na Tour, či Rus Ilnur Zakarin z Kaťuše. Veľmi silný tím pripravila Orica-Scott s Kolumbijčanom Estebanom Chavezom, ktorý bol vlani tretí na Vuelte, a dvojičkami Adamom a Simonom Yatesovcami. Adam vlani na Tour vyhral biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov, Simon to zopakoval tento rok.Slovenskú cyklistiku bude zastupovať dvadsaťštyriročný Kolář.napísal na svojom facebookovom profile.Na pretekoch bude chýbať Španiel Samuel Sanchez zo stajne BMC. Bývalý olympijský šampión neprešiel mimosúťažným testom 9. augusta, keď mu v tele našli zakázaný rastový hormón GHRP-2 a dočasne ho suspendovali. V kádri ho nahradil Belgičan Loic Vliegen.Organizátori si na tohtoročnú 72. edíciu slávnych pretekov prichystali tradične náročné horské etapy. Vuelta odštartuje v sobotu vo francúzskom Nimes, tretíkrát v histórii mimo Španielska, tímovou časovkou na 13,7 km. Aj druhá etapa povedie krajinou "galského kohúta". Nasleduje prvá horská skúška cez Pyreneje s cieľom v Andorre a potom päť dní na prevažne rovinatých či zvlnených profiloch. Druhý týždeň bude v znamení ťažkých stúpaní a vyvrcholí 14. a 15. etapami s horskými dojazdmi na Sierra de La Pandera a Sierra Nevada najvyššej kategórie. Nasleduje druhý voľný deň a po ňom jediná individuálna časovka na 40,2 km z Circuito de Navarra do Logrona. Náročné horské previerky prídu ešte v 17. a 20. etape. Tá predposledná prinesie dve horské prémie 1. kategórie a dojazd do cieľa na vrchu Alto de l'Angliru najvyššej kategórie. Potom nasleduje už len záverečná cesta do Madridu.dodal Froome.