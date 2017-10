Dnes udelia Národné ceny za dizajn v bratislavskej Novej cvernovke

Národná cena za dizajn. Pozvánka. Foto: Facebook Národná cena za dizajn Foto: Facebook Národná cena za dizajn

Bratislava 13. októbra (TASR) – Štrnásty ročník súťaže Národná cena za dizajn vyvrcholí dnes večer v Bratislave o 19. hodine. Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastní minister kultúry SR Marek Maďarič.Po prvý raz sa záverečný ceremoniál uskutoční v rekonštruovaných priestoroch kreatívneho centra Nová cvernovka. Tam bude aj celodenná medzinárodná konferencia so zahraničnými spíkrami pod názvom In the Midl Design Forum, ktorej nosná téma je Dizajn s pridanou hodnotou. Taký názov má aj nová súťažná kategória.informuje kurátor výstavy Maroš Schmidt.Zároveň bude udelená Cena novinárov. O Cene diváka rozhodnú návštevníci výstavy. Tá je do 30. novembra v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Bratislave. Posledná cena bude vyhodnotená až v závere výstavy. Dovtedy sa uskutočnia viaceré sprievodné podujatia pre deti aj dospelých.