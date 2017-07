Dni európskeho kultúrneho dedičstva otvoria tento rok v Trnave

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 27. júla (TASR) – Trnava bude v tomto roku miestom otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) na Slovensku. Jedným z dôvodom bolo aj 30. výročie vyhlásenia jej mestskej pamiatkovej rezervácie. Radnica spolu s ďalšími organizátormi preto na september pripravuje rad podujatí, ktoré sa viažu k histórii prvého slobodného kráľovského mesta na území Slovenska, ktorým sa Trnava vďaka dekrétu Bela IV. v roku 1238 stala. Témou tohtoročných DEKD je Krajina možností.povedal pre TASR hovorca mesta Pavol Tomašovič. Slávnostné otvorenie DEKD bude vo štvrtok 7. septembra v sále Marianum na arcibiskupskom úrade spojené s udeľovaním výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá. V meste sa podľa jeho slov až do konca mesiaca budú diať mnohé podujatia, ktoré priblížia nielen dejiny mesta, ale aj prednášky a výstavy o víziách ako ďalej s historickým jadrom Trnavy v nasledujúcich obdobiach.Pre širokú verejnosť je na ten deň pripravená odborná konferencia k výročiu pamiatkovej rezervácie. V piatok 8. septembra bude potom vedecká konferencia na tému aplikácie ekologických princípov navrhovania pri obnove pamiatok, ktorú organizuje Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla a Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity. Archeologické výskumy na území Trnavy pod vedením katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity verejnosti predstaví archeológ Erik Hrnčiarik. V rovnaký deň bude v Štátnom archíve Trnava deň otvorených dverí (DOD), hovoriť sa bude o chutiach a vôňach minulosti.DOD pripravuje aj krajský pamiatkový úrad na 21. a 24. septembra, ktorý zároveň organizuje aj niekoľko Špacíriek s pamiatkarmi, zameraných na sakrálnu a meštiansku architektúru Trnavy, stredoveký hradobný systém a tiež na komplex budov historickej Trnavskej univerzity.Od 11. do 22. septembra sa uskutoční cyklus prednášok O Trnave vo veži. Priestory mestskej veže na Trojičnom námestí sa otvoria pre záujemcov, aby si vypočuli informácie odborníkov na témy ako Trnava na začiatku novoveku – svetlá a tiene 16. storočia, Osudy trnavských mlynov, Pamätihodnosti Trnavy v latinských veršoch, Zabudnuté dedičstvo: technické pamiatky Trnavy či Trnava ako rezidenčné mesto uhorských kráľov a centrum stredoeurópskej politiky v stredoveku.Mesto nadviaže počas DEKD pokračovaniami obľúbených nedeľných letných Potuliek malým Rímom, prechádzky so sprievodcami sa zamerajú na sídlo trnavských richtárov, Kamenný mlyn, vinohradnícku tradíciu či tému Mária Terézia a Trnava. Pokračovať budú v sobotu 16. a 23. septembra aj cykloprehliadky Trnava očami architekta s podtitulom Mesto na prahu moderny. V západnom krídle trnavskej radnice bude celý mesiac otvorená výstava návrhov na revitalizáciu Ružového parku a Parku Janka Kráľa. Západoslovenské múzeum a Galéria Jána Koniarka sprístupnia svoje výstavné priestory pri príležitosti DEKD od 7. do 10. septembra bezplatne, sakrálne pamiatky budú otvorené podľa otváracích hodín pre verejnosť.