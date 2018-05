Dni Martina Kukučína v Dolnom Kubíne pripomenú jeho život a dielo

Martin Kukučín. Foto: TASR - reprodukcia Foto: TASR - reprodukcia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolný Kubín 18. mája (TASR) – Dni Martina Kukučína, ktoré sa pri príležitosti 90. výročia jeho úmrtia konajú v Dolnom Kubíne a v oravskej obci Jasenová, otvorila v piatok slávnostná akadémia v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne.Podľa Zdenky Prílepkovej z Oravského kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne sa na Dňoch Martina Kukučína zúčastnia aj zástupcovia chorvátskeho veľvyslanectva a miest a obcí Chorvátska, v ktorých oravský rodák pôsobil.podotkla Prílepková.Nedeľňajší (20.5.) program bude situovaný do Kukučínovho rodiska, obce Jasenová.doplnila Prílepková.Martin Kukučín sa narodil 17. mája 1860 v oravskej obci Jasenová ako Matej Bencúr v rodine Jána Bencúra Juriša a Zuzany, rodenej Paškovej. Vzdelanie získal na vyššom evanjelickom gymnáziu a zavŕšil ho štúdiom medicíny. Práve medicína ho zaviala do Chorvátska na ostrov Brač, kde pôsobil ako lekár, ale pokračoval aj vo svojej literárnej tvorbe. Spolu s manželkou Pericou Didoličovou odišiel v roku 1908 do Čile. Svoju životnú cestu ukončil v Chorvátsku 21. mája 1928.