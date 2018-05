Dni mesta Prešov prinesú kultúru, remeslá i zábavný program

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 31. mája (TASR) – Budúci týždeň od pondelka (4.6.) do soboty (9.6.) bude metropola Šariša patriť Dňom mesta Prešov 2018. Pešia zóna, priľahlé uličky a kaviarne ožijú bohatým a zaujímavým programom, kultúrou, remeslami i zábavou. Ako informovala tlačová referentka mesta Prešov Lenka Novotná, predstavia sa domáci aj zahraniční interpreti, ľudové súbory, divadelné zoskupenia.Súčasťou podujatia bude slávnostné mestské zastupiteľstvo, na ktorom významným osobnostiam a organizáciám odovzdajú zástupcovia samosprávy ocenenia - Cenu mesta, Cenu primátorky mesta a Opálové zrnko. Návštevníci sa môžu tešiť na akrobatov, módnu šou, večerné koncerty, happeningy a workshopy.Slávnostné otvorenie Dní mesta sa začne v pondelok (4.6.) o 16.45 h na hlavnom pódiu v centre mesta, po ktorom organizátori privítajú zástupcov partnerského mesta Nyíregyháza z Maďarska. Kultúrny program začne od 14.00 h vystúpením žiakov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Pöschla a ďalších hudobných zoskupení a sólistov. Okrem Hlavnej ulice sa časť programu bude odohrávať na Floriánovej ulici. Je to tradičné miesto pre výtvarníkov, ktorí na Prešovskom Montmartri maľujú portréty a mestskú architektúru "na počkanie". Je to tiež obľúbené stanovište pre komorné koncerty, šansoniérov a rockové kapely.Do Prešova v priebehu Dní mesta zavítajú aj partneri z poľského mesta Nowy Sacz. Tradičné chute Šariša v rámci 3. ročníka súťaže vo varení "mačanky" prinesie Prešovský klub kuchárov a cukrárov. Jarmok začne vo štvrtok (7.6.) a počas troch dní ho budú sprevádzať remeselníci a vystúpenia folklórnych súborov. Hosťom bude lotyšský súbor Uguntina.Prešovská radnica vyhodnotí prvý ročník súťaže o najkrajšie tohtoročné tablo. Hudobným hosťom z Prahy bude skupina Laura a její tygři.Program vyvrcholí v sobotu (9.6.) ohňovou šou a vystúpením divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis.Deti sa po celý týždeň môžu tešiť na rôzne atrakcie, ako detský kolotoč, nafukovacie hrady, bungee trampolína či autíčka.Organizátormi podujatia sú mesto Prešov a PKO v Prešove.