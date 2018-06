Dni mesta prinesú v Krupine koncerty, piknik či jazdu zručnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Poliak Foto: TASR/Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krupina 1. júna (TASR) - Remeselnícky jarmok na Svätotrojičnom námestí je prvým podujatím, ktoré môžu v piatok, 1. júna predpoludním zažiť návštevníci Dní mesta Krupina. Ich 12. ročník potrvá do nedele 3. júna a ich súčasťou budú koncerty, výstavy, prednášky, ale napríklad tiež piknik venovaný rodičom s deťmi.Očakávaným podujatím bude v piatok o 16.00 h v Múzeu A. Sládkoviča vernisáž výstavy Za cisára pána alebo za Masaryka. Venovaná je predovšetkým obdobiu prvej svetovej vojny. Na výstave sú fotografie vojakov, ktorí bojovali na frontoch I. svetovej vojny a pochádzali z regiónu Krupiny alebo pohľadnice, ktoré posielali domov. Súčasťou je aj výstava obrazov Martina Krajča s názvom Krupina v obrazoch. Záver prvého dňa o 19.30 h patrí vystúpeniu populárnych Kandráčovcov.V sobotu Dni mesta Krupina začnú v Geschwindovej záhrade v Múzeu A. Sládkoviča, kde bude piknik venovaný rodinám s deťmi. Vítané sú historické odevy, slnečníky a tiež piknikové koše. Pestovateľovi ruží Rudolfovi Geschwindovi, histórii parkov a záhrad je venovaná v múzeu o 14.00 h prednáška.Pre milovníkov turistiky je pripravený pochod krupinským chotárom so začiatkom o 13.00 h. V tom istom čase začnú na Amfiteátri V. Polónyiho Krupinské dni s gurmánskymi špecialitami. O 15. h vystúpi v Múzeu A. Sládkoviča Divadlo Dúha s rozprávkou Martinka v ríši rozprávok.Od 17. h sa na Námestí SNP a Svätotrojičnom námestí budú rúcať máje a o hodinu neskôr vystúpi na amfiteátri krupinský Folklórny súbor Hont a Folklórny súbor Hriňovčan. Po nich sa predstaví spevák Robo Opatovský a skupina Komajota. O 22.30 h je ešte na programe koncert Duchoňovci. Pre "tancuchtivých" je od 21.00 h pripravený Tanečný dom s FS Hont.V nedeľu o 10.00 h sa v chráme Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania uskutočnia Ekumenické služby Božie. V rovnakom čase začne aj detská cyklistická jazda pre deti od troch do 14 rokov a krátko po poludní sa uskutoční populárna jazda zručnosti. Záver bude na amfiteátri patriť 40. ročníku podujatia Spievanky pod Vartovkou so začiatkom o 15.00 h.